Errores comunes al lavar tu cabello

El cuidado del cabello es un tema al que todas prestamos atención, pues no hay quien se resista a una melena saludable y brillante. Para conseguirla, tenemos que acércanos a los profesionales.

Y es que muchas veces cometemos errores sin darnos cuenta o posiblemente algún hábito que tenemos es la causa del daño a nuestro pelo. En De Última platicamos sobre el tema con Marco Parra, hair artist y colorista profesional con más de 15 años de experiencia.

¿Quieres conocer los errores comunes al lavar el cabello? Sigue leyendo para conocer los secretos de nuestro especialista.

¿QUÉ ERRORES COMETEMOS AL LAVAR EL CABELLO?

Marco Parra, embajador de Batiste en México, es uno de los profesionales del cabello más importantes del país. Por su estudio han desfilado figuras como Romina Marcos y Leslie Gallardo.

Créenos, en su larga trayectoria ha sabido detectar los errores comunes que cometemos en el cuidado del pelo. Desde el agua que usamos, hasta la forma del cepillado, aspectos que seguro desconocías… hasta ahora.

NO LAVES TU CABELLO CON AGUA CALIENTE

De acuerdo con Marco Parra, el agua caliente abre la cutícula del cabello. Si está teñido, el color se perderá más rápido; mientras que en el pelo natural genera una pérdida de lípidos y aminoácidos, ocasionando resequedad.

¡No comentas este error! La recomendación de nuestro hair artist es utilizar agua fría o a temperatura ambiente, pero entre más fría mejor.

NO ABUSES DEL SHAMPOO

Es frecuente sentir que si nuestro shampoo no produce mucha espuma o lo aplicamos en pequeñas cantidades, no limpiará bien el cabello. Lamentamos decirte que este es otro mal hábito que tenemos.

El hair artist nos explica que lo adecuado es emulsionar el shampoo con las manos para eliminar la grasa y exceso de producto. Luego será necesario masajear del cuero cabelludo hasta las puntas y repartirlo de manera uniforme.

¡Ojo! Evita tallar el pelo como si fuera un trapo, pues esta acción provoca frizz, abre la cutícula y revienta las puntas. ¡Nadie quiere tener una melena de león al salir de casa!

También puedes apoyarte de masajeadores, los cuales estimulan la circulación de la sangre en el cuero cabelludo, mantienen los folículos sanos y nos ayudan a conseguir un pelo abundante.

EL ACONDICIONADOR NO VA EN LA RAÍZ

Para Marco Parra, en una buena rutina del cabello no puede faltar el acondicionador, aunque no siempre sabemos usarlo. Dicho producto debe aplicarse de medios a puntas y no en el cuero cabelludo.

Si lavas tu pelo con agua caliente, el folículo va a estar dilatado y, al aplicar el acondicionador, taparás esas glándulas ocasionando que el pelo se "desprenda" o se caiga.

En el mercado existen acondicionadores para la "caída del cabello", mismos que actúan como tratamientos focalizados en el cuero cabelludo para darle mayor fuerza a los folículos. Dichos productos utilizarse sin problemas en la raíz.

Eso sí, deberás verificar que el acondicionador esté diseñado para fortalecer los folículos o de lo contrario va a intensificar la caída.

NO CEPILLES EL CABELLO MOJADO

¡Seguramente tú también has hecho esto! El cabello húmedo tiene mayor elasticidad, lo que facilita su quiebre. Antes de pasar el cepillo, Marco Parra sugiere retirar el 30% de humedad y aplicar algún producto para desenredar.

Ahora bien, retirar la humedad no significa envolvernos la toalla como turbante. De hecho, nuestro experto considera que esta práctica genera estática; en su lugar podemos apoyarnos de una toalla de microfibra.

Los cabellos rizados, secos o maltratados deberán secarse con una toalla de microfibra, tal como se hace en el método curly. Y en el resto de melenas es posible usar una toalla de algodón para quitar el exceso de agua.

La rutina ideal para el cabello, según Marco Parra

¡No necesitas muchos productos! Marco Parra explica que los básicos en una rutina de lavado son: shampoo (para tu tipo de cuero cabelludo), acondicionador y mascarilla capilar (para nutrirlo).

¿Qué sucede con la rutina de las personas que no lavan su pelo todos los días? A palabras del especialista, "este sigue siento un tema tabú porque no estamos acostumbrados, pero tiene muchos beneficios para la salud capilar".

Si este es tu caso, puedes recurrir a los lavados con shampoo en seco como el de Batiste. Este producto se elabora con almidón de arroz y ayuda a refrescar, absorber las bacterias y los malos olores que podrían quedar atrapados en el pelo.

Y las personas con cuero cabelludo graso también pueden beneficiarse del shampoo en seco. El hair artist explica que, probablemente, en el proceso de adaptación sientas tu cabello más graso, pero solo será hasta que se equilibre el pH.

¡Ya lo sabes! Aplica los secretos que Marco Parra nos ha revelado. Te aseguramos que cambiarán por completo tu cabello.