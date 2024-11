Ernestina Sodi y Laura Zapata: El secuestro que marcó sus vidas

Las vidas de las hermanas Ernestina Sodi y Laura Zapata cambiaron para siempre el 22 de septiembre de 2022 cuando fueron secuestradas, este suceso se convirtió en todo un escándalo en el mundo del espectáculo.

Ernestina y Laura salían de un teatro en la Ciudad de México, cerca del entonces Cine Cosmos, -después de que Laura actuara en la obra "La casa de Bernarda de Alba"- cuando las hermanas de Thalía fueron secuestradas por un grupo criminal y estuvieron en cautiverio durante varios días.

¿Cómo fue el secuestro?

Durante una entrevista con el conductor Yordi Rosado, Laura Zapata reveló algunos detalles sobre este momento que no habían sido comentados antes, ella misma describió el traumático evento como "un rayo que me cayó encima y me partió en millones y millones de pedazos".

En la conversación, Laura relató los hechos, compartió sus emociones y reflexiones sobre la experiencia, y explicó cómo este episodio afectó tanto su vida personal como sus relaciones familiares.

"Empezamos a ver una camioneta con un coche como que se están peleando y de repente vemos que de la camioneta baja un cuate con armas largas y le digo: ‘Wow, traen armas largas y vienen hacia nosotras’. Con la culata del arma rompe mi vidrio, yo me quité un anillo de brillantes y me lo metí en el busto, abrí la puerta y dije: ‘Que se lleven el coche’", relató.

¿Thalía las ayudó?

Laura comentó que los secuestradores que quería dinero del empresario Tommy Mottola, esposo de su hermana Thalía. La villana de telenovelas comenta que la presión sobre la familia fue muy grande y la solicitud de un rescate de parte de los secuestradores generó mucha angustia en el entorno de las víctimas.

"Esto es un secuestro, no es nada personal, queremos el dinero de Tommy Motola y queremos 5 millones de dólares", recordó la actriz.