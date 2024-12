¿Eres un beatlemaníaco? No te pierdas estos homenajes a John Lennon en La Laguna

La Beatlemanía llegó desde los años 60 para quedarse. El cuarteto de Liverpool se "robó" innumerables corazones alrededor del mundo y lo sigue haciendo, ya que sus fans, que en la actualidad son padres, han pasado sus gustos musicales a sus hijos.

En la Comarca Lagunera por tres décadas se ha hecho un evento en su honor, el “Festival homenaje a John Lennon y The Beatles”, este 2024 realizarán la edición número 31, motivo por el que Faby Zavala acudió a las instalaciones de El Siglo de Torreón, con el fin de difundir la invitación a todos los laguneros seguidores de esta emblemática agrupación.

“Este evento está organizado por el Club del Sargento Pimienta en conjunto con el profesor Rafael Zuno y Radio Torreón” compartió Faby, organizadora e integrante del Club del Sargento Pimienta, el cual tiene 29 años de trayectoria.

El profesor Zuno es uno de los pioneros del evento, iniciativa de los fans de The Beatles, el cual ha evolucionado al paso de los años, convirtiéndose desde el año pasado no solo en una, sino en dos celebraciones.

La primera sede será en un bar enfocado en el género rock ubicado sobre la avenida Morelos 43, Segundo de Cobián, en la zona Centro de Torreón, Coahuila.

En este lugar, el viernes seis de diciembre, los asistentes podrán disfrutar de la música a cargo de grupos como Anthology Rock Club Band, Band On The Run y The Wood Set.

Band On The Run (CORTESÍA)

Para este día hay un cover de 80 pesos, con una variación de 100 pesos el día del evento. Los boletos se adquieren en el mismo lugar del evento, el cual es para mayores de 18 años y será a las 21:00 horas.

Para el día siguiente, el sábado siete, prepara tus artículos de la banda que te gustaría cambiar por otros, ya que en la Facultad de Odontología (ubicada en avenida Juárez, esquina con calle #17) se realizará un intercambio de artículos y un mercadito “beatle”.

Este día amenizarán: Orquesta Fprezz; Leyla Ortega Sifuentes, una chica de 12 años cuyos padres le inculcaron este gusto musical; Rubén Stein; The Mind Gamers; The Wood Set, nuevamente, y Hangar, una banda que tiene los mismos años de trayectoria que el festival.

Rubén Stein (CORTESÍA)

“Lo que se busca el sábado siete de diciembre es la unión familiar. La música como puente de unión familiar, en este caso la música de The Beatles” declaró Faby.

La entrada para estas actividades es libre y es para todas las edades. La cita es a partir de las 17:00 horas.

TRIBUTO

Además de honrar a John Lennon, cuyo aniversario luctuoso está próximo (el día ocho de este mes), este festival está dedicado a tres personas en particular.

A Maricela Cervera Adame, “ella fue la primera integrante mujer del Club del Sargento Pimienta, porque por lo regular vemos a hombres hablando de rock y de música”, dijo Zavala, haciendo hincapié en el papel fundamental que realizó Maricela, abriéndole la puerta a más mujeres, como ella.

Asimismo, se recordará al licenciado Juan Ceballos Azpe:

“Líder de opinión de la Comarca Lagunera, pero también muy fanático del cuarteto de Liverpool”.

El pionero del programa, Mario Gutiérrez, también será homenajeado.

La importancia de eventos como este radica, de acuerdo a Faby, en que el legado de The Beatles sigue vigente: