'Eres el motivo por el que estoy aquí': Mensajes de maestros

“Cuando entras a este salón, eres importante, eres asombroso, eres amigo, eres respetado, eres especial, eres único, eres líder, eres explorador, eres científico, eres autor, eres creativo, eres la razón y el motivo por la que estoy aquí”, decía un mensaje de bienvenida al nuevo ciclo escolar 2024-2025 que plasmó la maestra Ely en la puerta de un salón de clases de la primaria federal “Lic. Gustavo Díaz Ordaz” de la colonia Centro de Torreón. La maestra Mary y el profesor Hervey, otros de sus colegas también dejaron algunos mensajes para los niños y niñas que estarán a su cargo en el periodo lectivo comprendido del 26 de agosto de 2024 al miércoles 16 de julio de 2025.

Después de disfrutar de poco más de un mes de vacaciones, miles de estudiantes de nivel básico regresaron ayer a las aulas. Muchas escuelas abrieron sus puertas minutos antes de las ocho de la mañana con el propósito de que los estudiantes fueron ingresando en orden, evitando así aglomeración de personas en los accesos principales. En el primer día de clases,muchos alumnos estaban adormilados, inquietos y bostezando, mientras que otros más llegaron apresurados porque no sonó el despertador o bien, porque había mucho tráfico vehicular.

Judith Medina, es madre de familia y desde temprana hora llevó a sus hijos Melanie y Mateo a dicha primaria; la niña pasó a sexto grado y el niño hizo su debut en primer grado. Cuando se le preguntó a la señora sobre el gasto que implicó el regreso a clases, suspiró y luego dijo: ¡Uy!, pues tuve que ahorrar mucho porque sí fueron muchos útiles, me sorprendió mucho que este año haya incrementado, a comparación de lo que gasté el año pasado con este sí fue bastante. En puros uniformes me llevé como unos dos mil pesos, en útiles escolares como 7 mil, yo le tanteo porque esos eran mis ahorros y ahí se me fueron”.

Judith es habitante de la colonia Tierra y Libertad y dice que se preparó con mes y medio de anticipación y que cada semana, iba comprando los útiles escolares además de que reutilizó algunas libretas. Dijo que volver a la rutina escolar fue muy difícil, sobre todo porque tiene que recuperar los hábitos de sueño de sus hijos, organizarse junto con su esposo para llevarlos y recogerlos en la escuela y ayudarlos con las tareas.

“Hay que tenerles paciencia y dedicación a los hijos”, aseguró. Para este nuevo ciclo escolar, le pidió a sus hijos que se diviertan, que aprendan y que se porten bien.

ESCUELAS ORGANIZADAS

Para iniciar el ciclo escolar el personal directivo, docente y de asistencia a la educación, previamente prepararon temas como las inscripciones, la asignación de grupos, la organización de horarios, la distribución de los salones, las jornadas de limpieza en las escuelas así como la organización de la ceremonia de apertura, el recibimiento de las alumnas y los alumnos, las reuniones con las familias y la bienvenida a las y los docentes.

Todo ello, con el fin de que el regreso a clases se diera con buen ánimo y en las mejores condiciones posibles.