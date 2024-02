Entró en vigor Programa de Desarrollo Urbano de Lerdo

Este 25 de febrero fue publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Durango, el nuevo Programa Municipal de Desarrollo Urbano Lerdo, Durango, con lo cual el documento ya es oficial y entró en vigor.

Lerdo no contaba con instrumentos de planeación urbana que contribuyan al desarrollo de la ciudad ni indicadores de seguimiento o de consecución de las políticas y proyectos planteados.

El nuevo Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU) de Lerdo, se integra como el instrumento técnico - jurídico que, en materia de planeación territorial y urbana, determinará los lineamientos aplicables al ámbito municipal además de que promoverá la coordinación de esfuerzos federales, estatales y municipales, que garanticen un desarrollo sustentable y armónico con el medio urbano, social y natural.

La relevancia de contar con un instrumento de ordenamiento territorial y desarrollo urbano con una visión de planificación estratégica que considere las características urbanas y ambientales, así como las características de orden sectorial (vivienda, infraestructura, equipamiento, cambio climático, etc.) permite poder contar con una base técnica que brinde la posibilidad de su implementación a corto, mediano y largo plazo.

El PMDU forma parte de un esfuerzo integral desarrollado en conjunto por los tres niveles de gobierno, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el Gobierno del Estado de Durango y el Ayuntamiento Municipal de Lerdo, que de manera conjunta, buscan garantizar la existencia de mecanismos de planeación acordes a la realidad actual.

EVALUACIÓN

El municipio de Lerdo, Durango, cuenta con un Plan Director del Centro de Población de la Ciudad de Lerdo, el cual no se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad de forma adecuada.

Para hacer el nuevo PMDU se realizó una evaluación del instrumento vigente, es decir, del Plan Director anterior a este nuevo documento rector que lo sustituye.

Los resultados de esa evaluación fueron los siguientes:

Usos del Suelo: Se han desarrollado nuevos usos del suelo habitacional al sur del centro de población entre la carretera 49 y el panteón municipal de Lerdo, así como al sureste del centro de población entre el Río Nazas y el Municipio de Torreón. Se observan nuevos usos industriales más allá de la central termoeléctrica de Lerdo. Se hizo la observación que las villas y asentamientos humanos han sobrepasado el crecimiento estimado con uso de suelo agrícola y Rural en el Plan Director, estos son, Villa de Guadalupe, La Laguneta, San Luis del Alto, Álvaro Obregón, Javier Castro Macías y Ejido de San Carlos hasta la Central Termoeléctrica de Lerdo.

Áreas de Conservación: No se establecen áreas de conservación ni para los cauces de ríos ni para áreas de importancia natural dentro del centro de población. Se hizo la observación de que, si bien se identifican zonas verdes a lo largo del lecho seco del río Nazas, estos no cuentan con una política o simbología de conservación.

Áreas de Crecimiento Urbano: No se establecen áreas de crecimiento urbano de tipo programado y no programado o de tipo prioritario o no prioritario. Se hizo la observación de que al oeste y al sur de población se encuentra en crecimiento, no obstante, el Plan Director quedó rebasado en las áreas planteadas para desarrollo urbano, esto debido al crecimiento que se ha dado en los últimos años.

Políticas de Desarrollo Urbano: Las políticas de desarrollo urbano relacionados con la conservación, mejoramiento y crecimiento no se encuentran reflejadas en el Plan Director . Se hizo la observación de que no se observan políticas de desarrollo urbano relacionados con el mejoramiento o conservación de áreas centrales, áreas patrimoniales y áreas de reserva de crecimiento.

Proyectos propuestos: Existe una cartera de proyectos actualizada, no obstante, en el documento evaluado no se encuentran mapeados o analizados. Se hizo la observación de que no se observan proyectos propuestos.

Instrumentos: No se cuenta con instrumentos de planeación urbana que ayuden al desarrollo de la ciudad de Lerdo o que se identifiquen para el desarrollo urbano. Se hizo la observación de que no se observan instrumentos propuestos.

Indicadores de seguimiento: No se cuenta con indicadores de seguimiento o de consecución de las políticas y proyectos planteados. Se hizo la observación de que no existen.

Metodología empleada para la elaboración del PMDU de Lerdo