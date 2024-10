Entregan medicinas a paciente con cáncer

Gracias a una demanda de amparo presentada ante el Juzgado Cuarto de Distrito en La Laguna, el Centro Estatal de Cancerología (Cecan) de Durango finalmente entregó el medicamento Palbociclib a una paciente de la tercera edad de Gómez Palacio diagnosticada con cáncer de mama y metástasis de hueso, que tenía dos meses y medio esperando el fármaco de alto costo. En el medio privado, su precio es de alrededor de 80 mil pesos.

La señora Martha Chávez Ramírez, sin seguridad social, recordó que el medicamento oncológico le fue prescrito por primera vez, el pasado 14 de julio del año en curso, en la receta médica número 404670 emitida por el Servicio de Salud de Durango. "Inicialmente la doctora me prescribió uno que se llama Exemestano y creía que con eso me iban a disminuir los dolores pero resulta que no y fue cuando me prescriben Palbociclib pero no lo tenían y yo no lo podía conseguir porque es muy caro, con este medicamento se puede parar el proceso de las células cancerosas y me puede disminuir el dolor", explicó.

Dijo que el pasado lunes le marcaron del Cecan para informarle que ya estaba listo el Palbociclib por lo que fue el martes primero de octubre que una familiar acudió a la capital del Estado a recibir el medicamento.

"Ya me lo entregaron, a Dios gracias para dos meses, el medicamento parecía que había una discrepancia en los miligramos pero mi prima fue a recoger el medicamento y la recibió la doctora, muy cortés y le dijo que el medicamento estaba bien. Tengo cita con la médica oncóloga en noviembre", subrayó.

Mediante el Juicio de Amparo 1341/2024 y tomando en consideración lo manifestado y atendiendo que dicho acto pudiera comprometer su estado de salud, una jueza federal concedió la suspensión de plano en favor de la quejosa para el efecto de que el Cecan, señalado como responsable le proporcione el medicamento prescrito. Las autoridades responsables debieron informar en un término no mayor a 24 horas el cumplimiento que dicha determinación, anexando en su caso copia certificada de las constancias que lo acreditan.

Si no cumplían, se podían hacer acreedores a una multa por el equivalente a 500 unidades de medida y actualización (54,285 pesos), de conformidad con el numeral 237 fracción I de la ley de amparo.

El amparo se promovió desde el área Probono del despacho jurídico "Más que Derecho" que se encuentra a cargo del maestro Juan José Rojas Torres; la asesoría fue gratuita.

'HAY UNA VÍA LEGAL'

La señora Martha recordó que en su momento, también tuvo problemas de surtimiento del Exemestano y que incluso, la primera caja se la regaló su cuñado; este último medicamento también ya se le entregó.

La paciente dijo que espera que el nuevo gobierno federal sea más consciente y ponga más atención en las problemáticas de salud que se presentan en cada entidad federativa. Además, comentó que espera que "mi caso sirva de aliento para todas las personas que están desprotegidas, que sepan que hay una vía legal para poder conseguir el servicio".