Entregan kits a los corredores de la carrera Marea Rosa Glow del DIF de Durango

Inició la entrega de los kits para aquellas personas que participarán en la carrera 5K Marea Rosa Glow 2024 que organiza el DIF Estatal Durango, cuyos recursos se aplicarán en la construcción de la Clínica al Cáncer de la Mujer.

La entrega se llevará a cabo este miércoles y jueves en tres puntos: Explanada de la Presidencia Municipal de Gómez Palacio, en el DIF Región Laguna (dentro del museo Acertijo) y en la Plaza Principal de Lerdo, todos con un horario de 10:00 a 19:00 horas.

Cada kit incluye: playera, buff , lentes neón, pulsera y anillo LED.

La carrera de convivencia familiar será este viernes en punto de las 19:00 horas partiendo de la plaza Amor justo debajo de la réplica de la Torre Eiffel, para después tomar el bulevar González de la Vega y regresar al punto de partida.

Se trata de la tercera edición que se realiza en la región Laguna y la sexta en la capital. Es la primera vez que se realiza de forma nocturna.

Entrega de Kits de la carrera 5K Marea Rosa Glow 2024 (EL SIGLO DE TORREÓN)

“Es una carrera de convivencia completamente familiar sin 5 kilómetros. Este año como es el año de Durango quisimos hacer una marea completamente distinta”, dijo en su visita Marisol Rosso, presidenta honoraria del DIF estatal.

De acuerdo con Rosso, la seguridad del circuito estará a cargo de la Presidencia Municipal ya que se espera la presencia de niños e incluso adultos mayores.

Con lo que se logre reunir con la Marea Rosa de la Región Laguna y de la capital se abrirá la clínica de Atención a la Mujer que se ubicará q un costado del Centro Estatal de Cancerología y que contará también con una clínica del linfedema, padecimiento que llegan a presentar las mujeres que han sufrido de una mastectomía.

“Cuando una de nuestras mujeres sobrevivientes se les ha realizado una mastectomia normalmente retiran mamá, ganglios y eso para las mujeres es un tema de salud, en muchas ocasiones nos hemos topado con mujeres con brazos enormes, con un color insoportable porque no se atienden después. Ellas nos dicen ‘no señora con que me salvaran la vida con eso me doy por buen satisfecha’”.

Y serán precisamente esos casos los que se habrán de atender en esta nueva institución.

“Vamos a tener toda la atención tanto de heridas, de catéter, manga de linfedema, y esa atención se les va a dar sin ningún costo”, anuncian Marisol Rosso.

Como parte de los atractivos, todos los participantes recibirán una medalla, que será un cuarto de un corazón que habrá de formarse con las carreras siguientes.