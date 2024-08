Entregan ahorro a los trabajadores del SNTE en Torreón

Un total de 180 millones de pesos en ahorros se entregaron a 9 mil 300 profesores, ante la presencia del líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en el país, Alfonso Cepeda Salas, así como el secretario general de la Sección 35, Arturo Díaz González.

A diferencia del año pasado en el que había incertidumbre, este año se entregó la prestación pactada con el gobierno del estado de Coahuila.

El dirigente nacional reconoció que hay denuncias por malos manejos del recurso de los profesores y las retenciones de pagos a las financieras, estimado en un global de 100 millones de pesos, por parte de la anterior mesa directiva de la Sección, y confió en que se haga justicia al respecto.

Consideró que hoy se tienen finanzas sanas a nivel nacional y que se tiene un buen manejo de los recursos, por lo que ha habido forma de apoyar las acciones sindicales. Comentó que se busca darle la confianza a la gente de blindar las prestaciones, de manera que las cajas de ahorros se basarán en un fideicomiso, mismo que contará con un reglamento claro y un comité técnico que presida cada secretario general, pero que no tenga facultades para disponer de los recursos, sino que los fondos se reinviertan en los trabajadores.

"Ahora estamos impulsando que todos los fondos de ahorro tengan un fideicomiso, un reglamento riguroso y que los fondos no se destinen para otra cosa que no sea para lo que fueron hechos, es una tarea ardua la que tenemos por delante. Siguen las denuncias penales y estamos esperando un resultado lo más pronto posible, no quedará impune este saqueo a nuestros compañeros, queremos que llegue a los bolsillos de nuestras familias", comentó.