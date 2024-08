entrega su voz a la literatura

Reconocida por sus papeles en películas como Mentiras piadosas, de Arturo Ripstein (con la que obtuvo el Premio Ariel a la Mejor Coactuación Femenina en 1989), Huertas salió a escena pasadas las 19:00 horas, entre sus manos trajo un ejemplar de Cuentos, de Rascón Banda, publicados por la editorial Joaquín Mortiz. En él, dividió las páginas de las narraciones a compartir: Volver a Santa Rosa, Una ligera indisposición y La casa de las golondrinas.

"Solo quiero decirles que me siento muy honrada de estar otra vez en Torreón. Hace como once o doce años que no venía. Y qué más que estar en este maravilloso teatro que es de ustedes y que es de la comunidad teatral del país, pero sobre todo de ustedes. Y de ustedes depende que se conserve tan hermoso como hasta ahora".

La actriz empezó la lectura, no sin antes emocionarse hasta las lágrimas al recordar a su amigo y colega, el doctor Gerardo Moscoso, fallecido en 2021.

"En esta ocasión quiero dedicar mi lectura a un hombre que pasó sus últimos años en Torreón haciendo una gran labor teatral, con el que vine a trabajar en sus proyectos: Gerardo Moscoso, el doctor Gerardo Moscoso, que en paz descanse, que se nos adelantó relativamente hace poco tiempo y le dedico esto con todo mi amor a Gerardo, amigo de muchos años".

Durante más de una hora, Huertas hizo que los asistentes construyeran los mundos de Víctor Hugo Rascón Banda gracias a la lectura en voz alta. Se trata de un autor nacido en Uruachi, Chihuahua, el 6 de agosto de 1948. Escribió más de 50 obras de teatro y también trabajó en cine. Poco antes de morir (el 31 de julio de 2008) fue nombrado miembro de la Academia Mexicana de La Lengua.

"Es un dramaturgo de Chihuahua. Murió hace 16 años, tres días antes de cumplir 60 años. No les voy a dar todo su currículum, pero lo que sí les contaré es que fue mi maestro, abogado, doctor en leyes. Decía que su amante era el teatro y trabajaba en la banca para vivir".

Huertas enfatizó en la importancia de un programa como Leo, luego existo, para difundir la literatura en lugares como la Comarca Lagunera. A lo largo de estos años, la actriz ha leído para todo tipo de públicos y escenarios como escuelas y recintos importantes como la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes o el propio Teatro Isauro Martínez.

"Este programa tiene más de 20 años. Lo fundó un hombre de teatro: Andrés Torres. Desde antes hacíamos otro programa (que aún existe) de lectura de material para niños y jóvenes que se llama: ¿Quieres que te lo lea otra vez? Este se llama Leo, luego existo y nos dedicamos a difundir literatura mexicana, pero también a grandes literatos de la literatura universal, a poetas, en fin, a todo aquel que escribe y aporta a la literatura mundial y nacional".

Gabriel Escobar

Gabriel Escobar

Gabriel Escobar