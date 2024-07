Entre risas

Faltan unos días para que inicie la décima temporada de Me caigo de risa, que promete diversión y sorpresas, así lo aseguro en entrevista la actriz, Jessica Segura, quien forma parte del elenco.

"Este 22 de julio será el gran estreno a las 8:00 de la noche en Canal 5. Es un gran pretexto para unir a las familias y pasar un grato momento. La idea es que la pasen rico", comentó vía telefónica.

Segura charló con El Siglo de Torreón del gran estreno de dicho programa en el que también figurarán Faisy, Gabriela Platas, Mau Nieto y más presentadores.

"Les platico que hay un fenómeno que me encanta y es que hay personas que nos mandan videos de familias jugando, de los niños haciendo los juegos en casa y eso no tiene precio porque significa que estamos tocando la vida de la gente mexicana y de otros sitios", comentó efusiva.

La entrevistada dijo, mientras salía de Televisa rumbo a su casa, que Me caigo de risa ha trascendido por las siguientes razones:

"El común denominador entre el público y nosotros es que, cada que se estrena un programa, es el momento de soltar preocupaciones, hacer a un lado el estrés y dedicarnos a reír, a echar la botanita, a cenar y darse un apapacho al corazón. Los juegos que tenemos son muy dinámicos y originales".

Reveló Jessica que cada que graban programas de Me caigo risa, la diversión no para entre ellos y eso es algo que se refleja en la pantalla chica.

"Yo espero siempre emocionada cada nueva temporada porque vuelvo a ser niña. Creo hasta se me quitan las arrugas y en verdad que es terapéutico".

La nostalgia llegó cuando Jessica recordó las primeras entregas de Me caigo de risa, y es que en aquellos ayeres no suponían que se realizarían más y más.

"Uno entra a un proyecto con mucha emoción y ganas de que sea exitoso; sin embargo, nunca se sabe qué va a pasar. Y miren, ahora podemos decir que ya son 10 años, lo que quiere decir que hay una generación que ha crecido con nosotros".

Algo que en particular disfruta Segura es que este proyecto le ha dado la oportunidad de quitarse las máscaras y mostrarse tal cual es.

"Las personas nos han conocido como somos realmente y no a través de un personaje. Nos han adoptado como parte de su familia y eso es increíble. Me encanta actuar, pero el hecho de sentirse aceptada por ser quien eres, es algo inigualable. Es chido ser tú".

Reconoció la artista que ser parte de Me caigo de risa, sin duda, es la cereza del pastel de su carrera.

"Cuando era chica tenía el sueño de ser actriz. Al ir creciendo te vas agarrando de lo que dice la sociedad que debes hacer, como encarnar un protagónico y hoy Me caigo de risa, para mí, es el lugar de paz y alegría, en el que las personas pueden conocerme tal y como soy".

Por último, Jessica Segura comentó que espera pasearse pronto por la Comarca Lagunera.

"Mi querida gente de La Laguna los invito a que no se pierdan el estreno de la entrega 10 de Me caigo de risa el 22 de julio a las 8:00 de la noche por Canal 5 y por cierto invítenme a Torreón, no conozco y quiero ir".