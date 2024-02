Ensayo sobre la cultura

ÍCONO

Desde los lejanos tiempos se ha utilizado la imagen para representar. Uno de los ejemplos a los cuales se puede acudir son las cuevas de Altamira, donde un bisonte es perseguido por cazadores. Se especula mucho la razón de esos dibujos; una puede ser la forma de apropiarse del espíritu de la presa de caza; son tiempos en los cuales aún se creía en la magia, el mago y esas cosas. No creo que la razón de grabar en piedra esas imágenes, sean solamente ornamentos para que la cueva fuese más acogedora.

En las grandes civilizaciones hay imágenes y esculturas, que son las imágenes en tercera dimensión. Las pirámides de los egipcios son una muestra; algunas, cuenta la historia del pueblo y otra su percepción de la vida después de la muerte. Por medio de la escultura se podía representar la grandeza o la divinidad, Los griegos tenían a Atenea en el Partenón y era imponente. Era una de las tantas formas de representar a la divinidad.

La escultura y la pintura se unieron a la arquitectura para conformar un todo. Los máximos edificios fueron los templos, los egipcios, los griegos, los romanos, los hebreos; y a partir de ellos, o bajo su influencia, los templos cristianos que han pasado por muchas etapas; y los musulmanes que cuentan con otras características.

Los templos católicos que más me gustan son los góticos y los barrocos. En los primeros, la importancia de la luz es fundamental, se desarrollaron las vidrieras multicolores que formaron figuras de santos o pasajes bíblicos. El siguiente estilo, la profusión de las imágenes era fundamental, sobre todo por su impacto emocional que tenía en los feligreses.

Aquí nos detenemos para referirnos en la controversia que se suscitó en la época de la reforma. ¿Se podía o no, representar a Dios o al mundo místico por medio de las imágenes? Unos estaban en contra y otros a favor. Los protestantes se encontraban entre los primeros y los jesuitas entre los segundos.

Uno no puede entender a la iglesia barroca hasta que se encuentra dentro de una. Lo pude experimentar en mi único viaje que he hecho a España. Es un golpe emocional que no tiene paralelo; como si estuvieses en la antesala del mundo místico y nada más lo puedes vislumbrar en la lejanía. (esta fue una de las bases de la contra reforma)

Una pared blanca no es lo mismo. Te implica más racionalidad y menos representación; como podrán ver, no estoy muy de acuerdo con las filosofías idealistas, Platón, Hegel y si con aquellas que parten de que el hombre posee sentidos y a través de ellos se gesta el conocimiento y la emoción. Aristóteles, Santo Tomás. Eliminar los sentidos, es destruir una parte vital del ser humano.

Si acudimos a la antropología, (Levi Strauss) los autores nos hablarán del tótem, que es una forma de representación del mundo místico. En nuestras civilizaciones pre hispánicas tenemos la representación escultórica desde las cabezas olmecas, hasta el Tlaloc, y la pictóricas en los códices y algunos templos como Bonampak.

Los musulmanes no usan las imágenes; pero si la caligrafía, que es bella, y las formas geométricas en algunos de sus edificios. Producen la quietud como sus fuentes que no son de chorro, sino un constante fluir de agua sin estrépitos. Sirven para conformar un estado de ánimo.

A partir del renacimiento se desarrolló la perspectiva, (La tercera dimensión), y junto con la función religiosa, se avocó al retrato y al paisaje; o sea a la representación de la realidad; tan idéntica y exacta, en el neo clasicismo, o más afocada a la representación de la luz, impresionismo, o la interpretación de la realidad y de los sueños, como en el surrealismo.

Con el uso de la fotografía la pintura tomó otros derroteros. Se volvió más abstracta, miró de nuevo a la geometría y lo que se imaginan que existe detrás de la realidad.

La escultura siguió siendo religiosa, representación de los santos; pero también tuvo mucha importancia cívica, la representación de los héroes, y mitológica.

El hombre tiene sus cinco sentidos en todo su apogeo; los necesita para el conocimiento y comprensión del mundo; aunque le tengamos mucho miedo a la sensualidad. (esto es ya tema de otro artículo).

La fotografía y el cine se convirtieron en arte; la televisión pudo haber sido pero la prostituyeron comercialmente; sin embargo nos impone una realidad cotidiana.