¡Engaña al ICAI! Municipio de Matamoros evade normativa de transparencia

El Municipio de Matamoros evade la normativa de transparencia, lo que se evidencia en la falta de datos en su portal, el que no se transmitan las sesiones de Cabildo, que no haya números disponibles para el contacto de los servidores públicos con la ciudadanía, tampoco se responden solicitudes de información.

Las organizaciones que conforman Regidor MX Laguna presentaron el reporte semestral de evaluación del Cabildo de Matamoros, donde concluyen que sigue siendo una pena la falta de transparencia, lo que impide que la ciudadanía conozca el desempeño de los ediles.

"Al no transmitir sus sesiones, ni responder a solicitudes de información se desconoce el desempeño del máximo órgano de gobierno, que es el Cabildo", explicó Marco Zamarripa, director del Consejo Cívico de las Instituciones (CCI), "los ciudadanos tenemos derecho a conocer la información pública, está en la ley y este es un país de leyes".

En este sentido, las organizaciones exhortaron al órgano garante, el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI), para que el sujeto obligado, que es el Municipio, tenga pública la información en su portal, ya que es una obligación, de conformidad con el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En el caso de Matamoros, Regidor MX ha señalado falta de transparencia no sólo en este semestre, sino en cada evaluación. El Ayuntamiento no transmite sus sesiones de Cabildo y no tiene sus datos actualizados en el portal electrónico, por ejemplo, se tiene información de comisiones desde el primer trimestre de 2023, es decir, ya transcurrió todo ese año y no se han subido nuevos documentos. También se pide ingresar a vínculos rotos para obtener datos, que son imposibles de navegar, incluso dentro del portal del ICAI.

Mediante solicitudes de información, la organización dio a conocer que en Matamoros la percepción del alcalde es de 54 mil pesos y de los regidores de 49 mil 846 mil pesos. Los síndicos y regidores perciben una dieta mensual neta de 54,007.50 pesos. El gasto mensual por asistentes es de 174 mil pesos. El costo mensual bruto de 22 asistentes es de 174,561.63 pesos.

No es posible conocer datos sobre la participación efectiva de los ediles, tampoco sobre las inasistencias a Cabildo, los resultados de comunicación efectiva con la ciudadanía fueron penosos, ya que no se pudo realizar ninguna llamada, no cuentan con números de extensión para contactarlos, solo un regidor contestó el correo electrónico y únicamente 6 ediles respondieron por medio de sus redes sociales oficiales, "algo verdaderamente lamentable", expuso Regidor MX.

Todas las comisiones en Matamoros incumplen con el propio reglamento municipal, al no sesionar al menos dos veces por mes.