'Endosan' basificación a Estados

El IMSS-Bienestar llamó a ocho gobiernos estatales de oposición, entre ellos Coahuila y Durango, a ofrecer una propuesta para la basificación definitiva de trabajadores de la salud que tenían contratos eventuales con el extinto Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

En ambas entidades, se estima que hay mil 167 profesionales sanitarios en dicho esquema y de ellos, unos 397 son de La Laguna. La mayoría, fueron contratados durante la emergencia sanitaria por Covid-19.

El Gobierno federal informó que de 2020 a 2023, estuvo vigente el Programa Presupuestario E023 conocido como "Atención a la Salud" que era manejado por el Insabi y en el cual se apoyaba a los gobiernos estatales para la contratación de recursos humanos en los hospitales, entre otras cosas, para la atención de la pandemia por Covid-19.

No obstante, señalaron que los estados que no se suscribieron al IMSS-Bienestar no participan en el proceso de basificación del personal además de que oportunamente, conocieron la imposibilidad de seguir recibiendo apoyos federales en materia de recursos humanos, infraestructura, medicamentos y equipamiento médico, en el entendido de que ellos se harían cargo de manera directa.

Las entidades que no aceptaron la federalización de los servicios de salud fueron Coahuila y Durango, gobernados por el PRI, así como Yucatán, Guanajuato, Chihuahua, Querétaro y Aguascalientes, de gobierno panista y Jalisco, de Movimiento Ciudadano.

La Federación informó que IMSS-Bienestar está operando en 23 estados del país y en ellos, se han otorgado bases permanentes a trabajadores que tenían contrataciones precarias, sin estabilidad laboral, sin prestaciones y sin seguridad social. Mencionaron que se logró basificar a 25 mil 492 trabajadores de la salud y que para este 2024, la meta es eliminar cualquier contratación eventual, basificando a 71 mil 944 trabajadores.

En Durango, recientemente se desataron protestas porque la Federación terminó la relación laboral con 500 trabajadores de la salud que tenían contratos eventuales y que en su momento fueron reclutados por el Insabi.

Ayer, el IMSS-Bienestar, dijo que con el interés superior de los usuarios de servicios de atención médica que no cuentan con seguridad social y de la estabilidad de los trabajadores, ampliaría a tres meses (abril, mayo y junio) los contratos eventuales del personal que trabaja en las unidades operadas por los gobiernos de esos ocho estados. Pero después de ese periodo, los gobiernos estatales tendrán que atender la situación laboral de cada uno de ellos.

Finalmente, detallaron que aquellas personas que deseen reubicarse, tendrán asegurado un espacio y base con el IMSS-Bienestar.

Hasta ayer, no se tenía conocimiento de despidos de trabajadores de la salud en Coahuila, estado en el que extraoficialmente, se conoce que hay unas 667 personas con contratos eventuales que dependen de la Federación.