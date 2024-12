Encuentran cuerpo sin vida en carretera federal número 2

Autoridades de seguridad municipal y estatal tomaron conocimiento del hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre, el cual se localizó entre los matorrales, a un costado de la cinta asfáltica de la carretera federal número 2, mejor conocida como la Ribereña, en las inmediaciones del municipio de Piedras Negras.

Conforme a lo revelado en el lugar, se tuvo conocimiento que se trata de una persona del sexo masculino, de aproximadamente 40 años y en las inmediaciones del lugar se localizó un teléfono celular, que se presume pertenezca a la víctima; sin embargo, no se ha logrado establecer su identidad y permanece como no identificado.

El hallazgo se realizo en el kilómetro ocho de la carretera federal número 2, en una zona cercana a las instalaciones del Lienzo Charro La Providencia y frente a una maderería.

Al lugar acudieron elementos y unidades de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Piedras Negras, así como de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), perteneciente a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila, quienes tomaron conocimiento del hallazgo.

Personal de Servicios Periciales de la FGE, también arribaron al lugar para tomar evidencias en la escena y con ello, esclarecer que fue lo que sucedió, pues se presume que dicha persona pudo haber si atropellada. Posteriormente, se ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar la autopsia correspondiente y poder establecer la causa de su muerte.