Encuentran a persona sin vida en Fraccionamiento Los Álamos de Gómez Palacio

La tarde del jueves, fue localizado sin vida un hombre identificado como Alejandro Coss Rodríguez, de 32 años de edad, en una vivienda ubicada en el Fraccionamiento Los Álamos de Gómez Palacio, Durango.

El incidente se registró alrededor de las 15:45, cuando Alejandro Víctor, compañero de trabajo del occiso, acudió a buscarlo tras percatarse de que no había salido de su habitación durante todo el día. Según el testimonio, al no recibir respuesta al tocar la puerta, decidió abrirla, encontrando a Coss Rodríguez acostado boca abajo en su cama. Al intentar hablarle sin obtener respuesta, lo descobijó y constató que no respiraba, por lo que de inmediato dio aviso a los servicios de emergencia.

Al lugar acudieron paramédicos, quienes confirmaron que el hombre no presentaba signos vitales. Asimismo, se informó que el cuerpo no presentaba lesiones visibles en ninguna parte de su superficie corporal, lo que sugiere que la muerte podría ser de causa natural.

Se sabe que Alejandro Coss Rodríguez era originario del Barrio San Miguel, en Tequixquiac, Estado de México, y trabajaba junto con su compañero en una empresa de arquitectos. Ambos habían rentado la vivienda en el fraccionamiento para residir temporalmente por cuestiones laborales.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, así como personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se presentaron en el lugar para iniciar las diligencias correspondientes y descartar cualquier indicio de un hecho violento. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley, la cual determinará las causas exactas del fallecimiento.