Encuentra amor en La Academia

El cantante lagunero, Leonardo Nava, formó parte de La Academia en su edición 2024, en donde, además de buscar sus sueños, terminó encontrando el amor en la joven Thania Pasión.

Thania, participante de Veracruz, salió en el tercer concierto del reality show, mientras que el gomezpalatino, lo dejó en la quinta emisión.

El flechazo ahí se dio y hoy en día pueden presumir que llevan dos meses de relación y van por mucho tiempo más.

Nava y Pasión visitaron El Siglo de Torreón para charlar de su relación y de los planes que tienen en la música; el oriundo del barrio de Chapala, justo acaba de estrenar un sencillo que le compuso a ella.

"Vamos a cumplir dos meses este 25 de octubre. Estoy contento porque ahora Thania vino y yo hace un mes fui a Veracruz", comentó.

Thania explicó que ella lo recibió con los brazos abiertos y le mostró algunos sitios de las tierras jarochas.

"Lo llevé a La Parroquia a que tomara café, al zócalo y a otros sitios de interés. Ahora que he estado conociendo La Laguna me ha gustado mucho", relató.

En ese sentido, Nava comentó que jamás imaginó que pudiera enamorarse dentro de La Academia, a donde fue motivado por sus aspiraciones artísticas.

"Cualquiera pudo haber pensado que cuando empezamos a conocernos en La Academia era parte del show, pero no, realmente se fue dando algo muy bonito. El cariño iba subiendo conforme pasaban los días y poco a poco nos dábamos cuenta de que era real", compartió.

Sobre el tema que le canta a Thania y que ya se ubica en plataformas, el chico expresó que lo creó al lado de Ángel Eduviel, otro de los participantes de La Academia.

"Ángel y yo la escribimos. La lancé el 4 de octubre pasado. Se llama Pasión. Primero salió como balada y posteriormente la convertimos en una canción del género norteño".

Por su parte, Thania mencionó que al salir del concurso de canto de TV Azteca, de inmediato sacó música.

"Justo saliendo de La Academia di a conocer un cover con Ángel y en breve voy a sacar unas rolas que compuso mi hermana", aseguró.

"Leo" comentó que se ha sentido muy "arropado" por su gente de la Comarca en estos últimos meses.

"Me cuesta a veces creer que en tan poco tiempo haya una magnitud relevante de un servidor gracias a La Academia. Se siente muy bonito y eso me ha impulsado a continuar".

Thania contó que, en contraste, la gente de su ciudad no se encuentra tan apegada a la música.

"Cuando me voy de La Academia, mis amigos y mi familia me recibieron de maravilla, pero en Veracruz les cuento que la música casi no es muy apoyada y eso sí me gustaría que cambiara. Hay mucho talento, pero casi no se le apoya".

La joven evidentemente tenía que comer gorditas laguneras y justo al terminar la entrevista, "Leo" la llevó a disfrutar de tales manjares.