Primeras declaraciones de Javier Abella y Cristian Dájome como refuerzos de Santos

Club Santos Laguna realiza una transmisión en vivo para dar a conocer los nuevos refuerzos que llegan al equipo de cara el Clausura 2024 de la Liga MX.

Javier Abella y Cristian Dájome son presentados oficialmente como parte del plantel de los Guerreros, mostrando así el número que portarán en la camiseta verdiblanca.

Con el numero 13, Abella marca su regreso a Santos Laguna, argumentando que fue Fernando Ortiz quien lo convenció de estar de vuelta con el equipo que se formó como futbolista profesional, y además se coronó campeón de primera división en la Liga MX.

"Sabe que la competencia va a estar, no porque venga y tenga un nombre, tiene que demostrar", dijo "Tano" respecto a José Javier Abella Fanjul.

Dájome por su parte será quien porte el número 7 en la camiseta de Santos.

El refuerzo colombiano asegura que no tendrá ningún inconveniente en adaptarse al trabajo con Fernando Ortiz.

Sobre su conocimiento del club, dijo: "Creo que a lo largo de mi carrera he estado con jugadores de mucha experiencia, eso me ha llevado a conocer muy bien la banda, yo creo que no voy a tener duda de que el equipo va a crecer conmigo, con mis compañeros en conjunto, va a ser algo lindo, por eso podemos estar tranquilos".

En cuanto a la incorporación de nuevos refuerzos, Aleco Irarragorri Kalb, presidente del club, asegura que están evaluando algunos prospectos y oportunidades porque el mercado se está moviendo y quieren hacerlo con mucha cautela.

Además, destacó que Abella y Dájome llegan en calidad de libres al club.

Sobre las especulaciones sobre el interés de fichar a Richard Sánchez, Aleco Irarragorri se limitó que "todavía están en evaluación".