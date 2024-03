EN VIVO: No te pierdas todos los detalles de los premios Oscar

Este domingo se llevan a cabo los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, la fiesta más grande de Hollywood, en donde el cine y las grandes estrellas son los protagonistas.

La ceremonia de la entrega número 96 de los Oscar tiene como protagonistas a películas que llamaron la atención mediática por diferentes cuestiones, tal como la polémica cinta histórica Oppenheimer, la feminista Barbie, la controversial Poor Things y la emotiva Los asesinos de la luna.

Los amantes del cine festejan este domingo una noche en la que Hollywood se vuelve a vestir de gala, después de haber pasado varios meses en una huelga que fue crucial para la industria cinematográfica.

¿Quién es el conductor?

Este año el presentador de televisión y comediante, Jimmy Kimmel, regresa tras una pausa, pues había estado como conductor en 2017 y 2018.

¿Qué famosos estarán presentes?

Además de los nominados como Emma Stone y Ryan Gosling, habrá otras estrellas presentes, quienes se encargarán de presentar las nominaciones, performance y ganadores a lo largo de la noche, tal como es el caso de Zendaya, Nicolas Cage, Jamie Lee Curtis, Brendan Fraser, Jessica Lange, Matthew McConaughey, Lupita Nyong'o, Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Ke Huy Quan, entre otros.

¿Quiénes cantarán en vivo?

El cine no es nada sin la banda sonora, por lo que habrá varias presentaciones en vivo de los nominados a mejor canción, tal como es el caso de Becky G, quien pondrá ritmo a la noche con el tema The Fire Inside de la cinta Flamin Hot; Billie Eilish y su hermano Finneas con la canción What I Was Made For?, así como Ryan Gosling con el tema I'm Just Ken, ambos temas de la película Barbie. También estarán Scott George junto a un grupo de cantantes Osage de la película Killers of the Flower Moon. Y Jon Batiste con la canción It Never Went Away de la cinta American Symphony.