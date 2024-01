EN VIVO: No te pierdas los 'looks' de los famosos en la 'red carpet' de los Primetime Emmy Awards edición 75

La edición número 75 de los Primetime Emmy Awards se está llevando a cabo este lunes, estos premios nombrados como los Oscars de la pantalla chica, reconocen a lo mejor de la industria y son otorgados por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión.

Este año la ceremonia llama bastante la atención, pues entre las series nominadas se encuentran programas como Succession, The Morning Show y The Crown.

La ceremonia principal podrá verse hoy, aunque estaban pactados para llevarse a cabo el 18 de septiembre, sin embargo, debido a la huelga de actores y escritores, se tuvo que aplazar para este 15 de enero.

La transmisión dará comienzo a partir de las 7 pm en horario de México y podrá verse a través de la señal de TNT y por el servicio de "streaming" HBO Max.

ALFOMBRA ROJA DE ESTRELLAS

Como no puede faltar, uno de los elementos más importantes de una ceremonia de premios es la alfombra roja, en esta ocasión un desfile de estrellas de la televisión engalanará con increíbles outfits.

Entre las primeras figuras de Hollywood que llegaron a la alfombra roja estuvieron la actriz y activista, Laverne Cox, quien es conocida principalmente por su papel de Sophia Burset en la serie de Netflix, Orange is the New Black, además de recientes proyectos como Inventing Anna (2021), también de Netflix, y la cinta Jolt (2021) de Prime Video. Laverne lució un vestido negro texturizado con efecto brillante y tonalidades púrpura, el cabello en una coleta alta y un maquillaje discreto, aunque con unas sombras coloridas a juego con el vestido.