En riesgo, empleos de pequeño comercio

El 2024 no inició bien para el pequeño comercio local, por lo que no se descarta la posibilidad de cierre de negocios de comerciantes que han pensado en la posibilidad de migrar a ciudades con mayor flujo económico o inclusive en tener que recurrir al despido de una parte de la plantilla laboral para subsistir.

Y es que, a decir de la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), capítulo Durango, Beatriz Zamora, no hubo la recuperación esperada durante la temporada decembrina.

"Pues realmente podemos darnos cuenta y de hecho se está evaluando ahorita con cifras exactas, porque realmente sí ha habido una gran desocupación en cuanto a los negocios, en cuanto a los empleos".

"Pudimos darnos cuenta de que se golpeteó tan fuerte la venta, el Centro Histórico quedó tan vacío que muchas veces el empresario termina por desocupar empleados ya que no se están utilizando y, sin embargo, podemos darnos cuenta que todo esto está afectando y lo que no queremos es que emigren comerciantes a otros lugares ni mucho menos que se esté despidiendo a la gente, entonces es ahí nuestro reto para este nuevo comienzo de que se pueda fortalecer y poder competir y más que nada, pues no tener un impacto tan fuerte a lo que se está previendo para los cierres de negocios y el desempleo", indicó.

Por lo que expuso que, además de la inflación, el aumento en el costo de insumos, impuestos y al salario mínimo, así como las bajas ventas podría provocar el despido de personal.

"Indiscutiblemente de hecho ya hemos tenido reportes, que ya ha habido reducción de plantillas en varios empresarios, en varios comerciantes y, sin embargo, todo lo que viene golpeteando a nuestra economía, pues todo esto nos lleva a tomar decisiones que tristemente desfavorecen a la ciudadanía", admitió en entrevista,

En tal sentido, reconoció que podrían llegar hasta al 10 por ciento de despidos en este inicio de año 2024 en el sector, con base en los reportes preliminares que se han obtenido del comercio.