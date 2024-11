En reunión 'banquetera' campesinos exponen problemáticas a titular del Bienestar en Coahuila

El pago del programa, Producción para el Bienestar y la actualización de las concesiones para que estén en posibilidades de cambiar la tarifa que les cobra la CFE, por el consumo de energía de los pozos agrícolas, ya que se les está cobrando cantidades exageradas, fueron los temas que algunos campesinos de la Región Sureste, buscaban exponerle al delegado de la Secretaria del Bienestar, Américo Villarreal Santigo, pero la reunión que tuvieron fue “banquetera”, consideraron que no se le dio la formalidad que ameritaba.

Al dirigente de la CNC en Coahuila, Natividad Navarro Morales, dijo que, acudieron el viernes, pero no encontraron al delegado y la persona que los atendió, le llamó por teléfono y al final les dijo que se agendaría una reunión el martes, por lo que aprovecharon para integrar a productores de San Pedro, para hacerle algunos planteamientos relacionados a los compañeros de la Región Laguna.

Explicó que primero se buscó a los titulares de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Secretaria de Agricultura (Sader), pero les dijeron que, solamente fungían como personal de apoyo, ya que todos los asuntos, ahora tenían que acudir a Nuevo León, además de que todos los programas ahora los manejaba la Secretaria del Bienestar.

El dirigente cenecista explicó que, primero se les dijo que se nombrara a un representante de cada municipio, debido a que el grupo era de unas 80 personas.

Se les atendería en las oficinas a las 10 de la mañana, luego se trasladarían al auditorio de Sader para darles a conocer detalles el resto del grupo que acudió, pero no fue así, al final los agendaron para las dos de la tarde y Villarreal Santiago llegó con su personal de seguridad y los atendió al exterior del edificio.

Navarro Morales declaró que, el apoyo que los campesinos de esa región todavía reciben lo que antes se le llamaba el Procampo ahora Producción para el Bienestar, debido ellos siembran con el temporal, pero está por concluir el 2024 y no recibido nada, en tanto que en CFE buscan que se les cambie de la tarifa comercial a la agrícola, ya que les están llegando los recibos de 150 a 200 mil pesos, cuando anteriormente pagaban alrededor de 20 mil.

“Hubo una falta de comunicación tremenda, por que al principio pedimos al personal de Conagua y de Sader, por que eran temas de los que ellos tenía conocimiento, pero no estuvieron, nos atendió él, en el jardín, no hubo un lugar para platicar bien y los compañeros le reclamaron, le dijeron que no les estaba dando un trato digno, por que allí hay dos auditorios desocupados”