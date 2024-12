¿En peligro? Sergio Mayer denuncia amenazas tras investigar red de corrupción

Sergio Mayer, diputado de Morena, denunció al abogado de Maryfer Centeno, Alonso Beceiro, de ser el responsable de amenazas e intimidaciones en su contra.

Explicó que a partir de que inició con investigaciones de la presunta red de corrupción y tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) "comencé a recibir mensajes y llamadas anónimas, intimidatorias y amenazantes hacia mí y mi familia, ¿Es casualidad?", escribió en su cuenta de X.

Cabe destacar que Alonso Beceiro es abogado del periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante y la grafóloga Maryfer Centeno.

"Hago responsable a Alonso Beceiro por cualquier situación que me pase hacia mí o algún integrante de mi familia. No me van a callar", sentenció Sergio Mayer.