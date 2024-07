‘En otras condiciones la lluvia sería fatal’, reconoce Obras Públicas de Gómez Palacio sobre nueva pavimentación

El director de Obras Públicas de Gómez Palacio, Juan Salazar Reyes, aseguró que si en la actual administración municipal no hubieran hecho pavimentaciones nuevas, mantenimientos y bacheo previo a las lluvias, la ciudad sería un desastre.

“La realidad es que tenemos en Gómez Palacio pavimentos muy viejos a los cuales no se les dio mantenimiento en su momento.

En esta administración se ha estado recuperando alrededor de 400 mil metros cuadrados”, dijo el director.

Señaló que se le llama “recuperación” a las labores de mantenimiento rutinario, bacheo superficial y profundo y, en algunos casos, a un sello negro para darles más vida útil a los pavimentos de las calles.

Mencionó que en cuanto a la realización de nueva pavimentación están cerca de los 500 mil metros cuadrados en lo que va de la administración municipal de Herrera Ale.

El director informó que es un trabajo difícil cumplir con todas las necesidades que tiene la ciudad en cuanto a pavimentación porque son muchas y que al inicio de la administración, en septiembre del 2022, toda la ciudad se encontraba severamente afectada en cuanto al asfalto.

“La verdad es que toda la ciudad estaba muy descuidada. Yo no sé qué hicieron o qué se hizo pero sí sé lo que no hicieron y lo que dejaron de hacer fue justamente darle mantenimiento a las calles... es decir, no solamente no hubo nuevas pavimentaciones, sino tampoco se dio mantenimiento al pavimento que existía”, dijo el director.

Mencionó que para alargar la vida útil de las calles, de forma conjunta con otras áreas como el Sideapa, se han hecho obras para avanzar en la colocación de sistemas de drenaje pluvial. Informó, por ejemplo, que se han colocado por ejemplo en la prolongación Japón y en la prolongación Morelos además del mantenimiento un drenaje pluvial instalado en la colonia Hamburgo donde también había un problema añejo.

También se atendió en drenaje ubicado en el acceso al Puente Centenario pues anteriormente siempre se inundaba esa zona y se inutilizaba el puente en esa zona por lo que ya está funcionando en la zona el drenaje pluvial.

Indicó que aunque ha habido días en que las lluvias han sido extraordinarias en el sentido de la gran cantidad de agua que ha caído en poco tiempo no ha sido un desastre en la ciudad.

“Y es justo el agua es el enemigo del pavimento. En otras condiciones, con estas lluvias, nos hubiera ido fatal con el tema de los pavimentos pero nos ayuda mucho lo que hemos estado haciendo en esta administración en cuanto a mantenimientos rutinarios, la rehabilitación y las pavimentaciones nuevas pues es algo en lo que la alcaldesa Leticia Herrera, ha insistido mucho”, dijo el funcionario.

Señaló que lo que va de este año se han colocado pavimentos nuevos por el orden de los 250 mil metros cuadrados.

Destacó la obra del acceso principal a Gómez Palacio, por el lado de la carretera a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde donde hay una longitud de casi 2 kilómetros.

En esa zona el Ayuntamiento reconstruyó la carretera completamente con especificaciones de carretera federal por el tránsito que se ocupa.

Destacó que, por ejemplo, en San Antonio se trabajó en el acceso por el bulevar San Carlos y también se tiene proyectado en ese mismo sector habitacional pavimentar la calle San Pedro, donde se rehabilitó el drenaje sanitario. Señaló que se han realizado ya alrededor de 65 obras de pavimentación en Gómez Palacio.

El funcionario destacó acciones como el bulevar Denébola, vialidades como La Mina, la Matamoros, el bulevar Forjadores y el bulevar Refugio.

Dijo que en los ejidos se han realizado casi 20 obras de pavimentación en sus principales accesos a estas comunidades rurales y en los ejidos donde ya se cuenta con accesos pavimentados han trabajado en calles de circuitos interiores, como es el caso de ejidos como Huitrón, El Vergel y Competencia.