En mantenimiento, estaciones de monitoreo de calidad del aire en Laguna de Durango

Las cuatro estaciones ambientales en La Laguna de Durango están en mantenimiento, de acuerdo al Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire del Estado de Durango (Simca), que no presenta las actualizaciones sobre los índices de contaminación en la región en su portal web.

Javier Franco Garza, subsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales en La Laguna de Durango, explicó que se cuenta con cuatro casetas de monitoreo para la calidad del aire, dos en Gómez Palacio y dos en Lerdo, no obstante, indicó que "están trabajando, no como una quisiera porque tenemos que darles mantenimiento constantemente".

Señaló que se requiere de recalibrar nuevamente las estaciones debido a que las tolvaneras provocan desajustes en los aparatos, de forma que, por precaución, se requieren estos procesos, a fin de cuidar la inversión realizada en su adquisición.

"Vamos a reponer algunos de los aparatos, son muy costosos, pero sí se están emitiendo datos y, hasta la fecha, en este nuevo gobierno, no hemos tenido ninguna alerta de tipo nocivo en la calidad del aire, por lo tanto, las actividades no se han restringido, hasta ahorita no tenemos ninguna alarma", comentó.

En términos de los principales contaminantes en la región Laguna, el subsecretario de Medio Ambiente mencionó que lo que ocurre en un municipio afecta a otros por ser una zona conurbada, lo que también provoca ciertas dificultades para el control de la calidad del aire en función de las emisiones.

"En la Comarca Lagunera el clima es más seco que en Saltillo o en Durango, por lo tanto, las partículas se quedan más tiempo suspendidas, si a eso añadimos que por su condición natural geográfica somos una zona más plana, también las tolvaneras nos afectan un poco más y, con el clima seco, las partículas duran más tiempo en el aire", explicó.

En el sitio http://calidadaire.durango.gob.mx/index_lg.php donde la que la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Durango da a conocer los datos sobre calidad del aire en tiempo real, no se tienen actualizaciones sobre las estaciones de monitoreo de Gómez Palacio ni de Lerdo, las cuáles están ubicadas en el parque La Esperanza, El Campestre, Sader (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural) y el Tecnológico de Lerdo.