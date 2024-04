En La Laguna me siento en casa: Teo González

Teo González sí que sabe disfrutar de la gastronomía lagunera y por supuesto de la gente de esta región.

La mañana de ayer, el comediante arribó a la Comarca Lagunera, procedente de Durango, ya que se presentó en el Teatro Nazas junto a Hernán “El Potro” a partir de las 19:00 horas.

González visitó El Siglo de Torreón para hablar de su carrera y degustar unas ricas gorditas cortesía de Las Majaderas de la avenida Abasolo.

Al llegar a este diario, saludó a gran parte del personal. Sonriente y admirando detalles de nuestras instalaciones, se dirigió al foro de Siglo TV.

Como no pudo resistirse al antojo, tomó rápidamente una gordita de rajas y enseguida comenzó la entrevista.

“Agradecido me encuentro por darme la oportunidad de estar con ustedes. Aquí tengo un público muy entregado y grandes amigos. Me siento en casa cada que estoy en La Laguna.

“La gente es muy hermosa, la comida es fascinante en la Comarca. La vez pasada que vine me invitaron a comer un rico pozole después de mi presentación”, comentó.

Como ya había mencionado Teo en una pasada charla con El Siglo de Torreón, él ha sabido mantenerse, pese a la llegada de nuevos talentos.

“Le agradezco a Dios y al público. Hago comedia familiar y la comedia familiar es atemporal. Vemos como ejemplo los programas de Chespirito o las películas de Cantinflas que son atemporales.

“Algo que también me ha servido es que me adapté muy rápido al stand up. Hoy en día está de moda, pero tal práctica no es tan nueva, ya es de antes”, expresó.

El artista reconoció que ha habido un aprendizaje mutuo entre los nuevos cómicos y él.

“Los chavos de hoy son, a lo mejor, un poco más crudos. Me divierten, pero por ejemplo yo no digo palabras altisonantes en el escenario, no porque no me las sepa, sino porque no me queda”, reflexionó.

Ante la cultura de cancelación a la que se han enfrentado varios de sus compañeros, Teo pidió a la gente una mayor tolerancia.

“Invito a las personas a que no se tomen las cosas tan a pecho y que no sean tan quisquillosas. A final de cuentas es comedia. Hay que reírnos de nuestros tropiezos, lo que si no estoy de acuerdo es que se haga un chiste de tragedias vivas”.

Por otro lado, González manifestó que poco a poco se ha vuelto un as en las redes sociales, tan es así que ya alista sorpresas.

“Voy a generar contenido nuevo. Cuento con personajes como un peluquero que habla bien raro y se llama ‘El paisano’. Voy a grabar también chistes actuados”.

Además, informó que sus videos de presentaciones o “sketches” del pasado ya le generan ganancias.

“Hay clips míos de hace muchos años y había personas que monetizaban con ellos y yo no. Entonces me invitaron a entrar en octubre pasado y ya empecé a monetizar. Me siento emocionado, lo vi como un inicio nuevo para mí. Reafirmé que la vida no se acaba, siempre hay algo nuevo que aprender y generar”.