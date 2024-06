'En la democracia se gana y se pierde', dice gobernador de Durango por resultados electorales

"En la democracia se gana y se pierde, así son las cosas. Yo voy a trabajar como siempre lo he hecho con todos los diputados de todos los partidos. Tengo muy buena relación con todos. La vida me ha dado la oportunidad de tener muchos amigos en diferentes lugares y en diferentes partidos y quiero decirles que eso no limita y no da ninguna lectura de lo político para lo que sigue ¿Eh? en lo absoluto", aseguró Villegas.

El gobernador hizo una comparativa de la pasada elección del 2 de junio del 2024 con la del 2018.

"Acuérdese que en el 2018, y nada más para hacer una comparativa, el PRI ganó una diputación local y el PAN 2 y hoy la alianza gana 12 se queda con 12 lugares. Morena se queda con nueve, el Verde con tres y Movimiento Ciudadano con uno. Es como va a estar conformado el Congreso, pero independientemente de la conformación, hay una buena relación. La alianza tendría 12 y nos faltaría uno para la mayoría, que yo creo que sin problemas, pero más allá de eso, es trabajar en coordinación con todos como siempre lo hemos hecho", aseguró.

Villegas dijo que ve perfiles maduros en la mayoría y que los conoce pero que hay otros que no saben ni cómo hicieron para ganar.

"Hay algunos que ganaron y no supieron ni cómo ganaron pero es parte de la democracia. Acuérdense del 2018 y este fue un tsunami más fuerte", aseguró.

Villegas dijo que en La Laguna la diferencia entre un distrito y otro fue de mil 200 votos: "Y eso nos va a ayudar a nosotros a replantear, ajustar cosas que tenemos que ajustar y tenemos que ponernos a chambear y mi compromiso y el de Lety (Herrera) es con la gente que nos ayudó a ganar a nosotros y eso no cambia nada. Yo las dos veces que he sido candidato a gobernador, la primera que no fue favorecida, gané La Laguna y en la segunda también, entonces yo voy a cumplirle a los laguneros quedamos en cambiarle el rumbo a La Laguna, lo vamos a hacer", aseguró el mandatario.

Buena relación con Claudia Sheinbaum

El gobernador aseguró tener buena relación con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum: "Éramos gobernadores y nos sentaban por abecedario y me sentaba a un lado de ella, entonces tengo buena relación con la nueva presidenta", dijo el mandatario quien destacó que en su momento también la tuvo con Xóchitl Gálvez y con Jorge Álvarez Máynez.

Señaló que ya se ha tenido por parte de su gobierno un acercamiento con el equipo de trabajo de Sheinbaum.

"Y veo muy buen ánimo. Yo creo que a Durango le va a ir bien. Traemos ya proyectos para el Estado. Hay una comunicación fluida y vamos a esperar porque dijo que iba a poner su gabinete, entonces vamos a esperarlo sobre todo el económico que es el que nos interesa mucho porque eso le va a dar tranquilidad al mercado internacional que están Inquietos por eso", dijo el mandatario y enfatizó la inquietud que hay del mercado asiático además por la elección en los Estados Unidos.