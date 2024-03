En junio regresan los Targaryen y los dragones con House of the Dragon

La espera ha terminado para los fanáticos de "Game of Thrones". El 16 de junio, HBO trae de vuelta la épica saga con la segunda temporada de "House of the Dragon".

HBO ha lanzado un emocionante tráiler que promete una temporada llena de acción, intriga y drama. House of the Dragon regresa en a punto de desencadenarse una guerra entre con la Casa Targaryen dividida entre dos facciones lideradas por Rhaenyra y Daemon Targaryen, por un lado, y la reina viuda Alicent Hightower y sus hijos.

ALERTA SPOILERS

En la primera temporada tras la muerte del rey Viserys, las tensiones aumentan y el escenario está listo para la devastadora Danza de los Dragones, la princesa Rhaenyra Targaryen se ve obligada a enfrentar desafíos políticos y personales. Mientras tanto, los intentos de negociación se ven frustrados por la intriga y la traición, y la guerra parece cada vez más inevitable.

La segunda temporada se centrará en la épica lucha por el Trono de Hierro liderados por Rhaenyra Targaryen, y los encabezados por Alicent Hightower y el rey Aegon II Targaryen. Con un elenco estelar encabezado por Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith y otros talentos.

Emma D’Arcy o Rhaenyra Targaryen.