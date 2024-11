En este año, dos jóvenes murieron en La Laguna por dengue grave después de dar a luz

En lo que va del año, dos mujeres de la región Lagunera de Coahuila han muerto por dengue grave después de que dieron a luz.

Las defunciones maternas no obstétricas fueron notificadas a la Jurisdicción Sanitaria No. 6 y se dio a conocer que la joven de 22 años tenía su residencia en el municipio de San Pedro de las Colonias y que estuvo hospitalizada en la clínica No. 18 del IMSS de Torreón. Finalmente, su deceso ocurrió el 14 de octubre de 2024 en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 y en las notas de la causa de la muerte se agregó: Coagulación intravascular diseminada (CID), hemorragia obstétrica mayor, falla orgánica múltiple y dengue grave. Tenía 37 semanas de gestación y la muerte materna se reportó a dicha jurisdicción por lugar de ocurrencia ya que por residencia, corresponde a la Jurisdicción Sanitaria No. 7

El segundo fallecimiento fue de una mujer de 23 años, habitante del municipio de Matamoros que tenía 40 semanas de gestación. Los hechos se registraron en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZMF) No. 16 del IMSS de Torreón y en la causa de la muerte se agregó: CID, disfunción orgánica múltiple, choque hipovolémico, trombocitopenia y dengue grave. La defunción fue el 23 de octubre de 2024, a las 15:09 horas.

Carlos Araujo Arche, coordinador de Salud Materna y Reproductiva en la Jurisdicción No. 6 informó que de enero a la fecha, suman siete defunciones maternas, de las cuales, cuatro son no obstétricas, y tres obstétricas directas. Son tres mujeres procedentes de Torreón, 2 de Matamoros y 2 de San Pedro de las Colonias.

Con corte a la Semana epidemiológica No. 44, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud federal, dio a conocer que se han registrado 450 defunciones maternas en el país, de las cuales, 24 fueron por dengue grave. El resto de los fallecimientos obedecieron a hemorragias obstétricas; edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio; aborto y complicaciones del embarazo, parto y puerperio, entre otras. En el caso de Coahuila, suman 10 muertes maternas en toda la entidad; 5 fueron notificadas por el IMSS, 3 por la Secretaría de Salud y el resto se clasificaron en el rubro de “Sin atención y otras”.

En todo México, las entidades que presentan un mayor número de defunciones maternas son: Estado de México (47), Jalisco (36), Chiapas (35), Ciudad de México (28), y Veracruz (26). En total, representan el 33% de las defunciones.