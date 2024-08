En el ejido Dolores de San Pedro solicitan la rehabilitación del parque

Pobladores del ejido Dolores del municipio de San Pedro solicitaron a las autoridades municipales se considere la rehabilitación del parque, aunque en lo inmediato se necesita que se reparen las luminarias, ya que se han registrado algunos asaltos.

Manifestaron que, desde hace varias administraciones, no se le ha considerado a esa comunidad para el mejoramiento del espacio público, en donde incluso dentro del predio se encuentra en ruinas la casa de salud.

Expresaron que un grupo de estudiantes, del Cecyte de Luchanas, como parte de su servicio social acuden a limpiar, ya que cuenta el parque cuenta con enormes árboles y se acumula mucha basura y aunque ellos se encargan de la limpieza dos veces por semana, lo cual agradecieron, reiteraron que se necesita que se mejora totalmente.

El parque se encuentra a un lado de la escuela

“Nosotros siempre hemos pedido que se arreglen los juegos, el kiosco, porque mire como están, pero por ahorita lo más importante es que funcionen las lámparas porque en la noche está bien oscuro y los rateros se esconden entre los árboles o en el kiosko y ya han asaltado gente, que es la que llega tarde del trabajo”.+

Manifestaron que siempre que andan en campaña a cada candidato que acude para pedirles el voto se les pide que se realice la obra y se comprometen a hacerlo, pero cuando llegan a ocupar la presidencia se olvidan.

“Mire la casa de salud como está, quién sabe por qué ya no funcionó y no se han metido porque está cerrado con candado, si no ya también se hubieran llevado lo que queda para venderlo”.