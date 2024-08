En el Día del Peatón, realizan ejercicio en una de las vialidades más transitadas de Torreón

En el marco del Día del Peatón el Frente Ciudadano llevó a cabo un ejercicio frente al Sistema Vial 4 Caminos de Torreón, obra que aseguraron no contempló a los ciudadanos que no cuentan con vehículo pero que se trasladan a pie por este lugar. El objetivo fue el de visibilizar la necesidad de respetar el derecho humano a la movilidad segura.

“No solo se trata de justicia social, sino más bien de respetar también un derecho humano a una movilidad segura, como quien dice el peatón debe de ser siempre primero y es algo que no se ve en nuestra ciudad. Realmente la mayoría de las obras públicas no toman en cuenta al peatón, no tienen una planificación adecuada, y obviamente esto tiene grave consecuencias”, detalló Emiliano Enríquez Rosales, vocero general del Frente Ciudadano.

Acompañado por el excandidato a alcalde por Movimiento Ciudadano, Jorge Torres Bernal “El Soli” junto con la también excandidata diputada, Irma Nancy García, realizaron un ejercicio de cruzar del estacionamiento de conocido centro comercial hacia el Banco Banorte, por los pocos accesos peatonales existentes.

Los participantes señalaron las dificultades que pudieran presentar tanto las personas con alguna discapacidad o con que haga uso de equipos como multas, andadores o sillas de ruedas, así como personas mayores, para trasladarse largas distancias para hacerlo de forma segura.

Incluso el representante del Frente Ciudadano, recordó la muerte que se registró de una persona que intentó cruzar por este punto de la ciudad. El hecho se registró en el mes de diciembre del año pasado, en el que una conductora arrolló a Agustín, de 62 años de edad, justo a la entrada del paso a desnivel del Sistema Vial Cuatro Caminos de Torreón. Fue impactado por Dulce María, conductora de una camioneta BMW X1 en color gris y con placas de Nuevo León cuando intentaba cruzar el bulevar Independencia sobre los carriles que dirigen de Norte a Sur.

“En lo que va del año han fallecido siete personas según datos de Vialidad, por ese tipo de cuestiones que no se está tomando en cuenta al peatón a su movilidad que es algo muy importante porque pareciera que las obras públicas se hicieran pensando en que todas y todos tienen un vehículo cuando la realidad es otra. Es algo muy alarmante y estamos aquí para visibilizar este tema, para que realmente se tome en cuenta para que realmente se tomen medidas, para empezar que se cumpla la Ley General de Movilidad Vial, ya está tipificado, únicamente tiene que cumplirse para trabajar en una ciudad más inclusiva, más resiliente realmente prepararnos para lo que es el futuro de las ciudades”, recalcó Enríquez.

Aunque también comentó que parte del problema es la falta de cultura vial por parte del peatón. “Que eso es parte de lo que debe de proporcionar el municipio, trabajar en fortalecer la consciencia vial es un tema que muchas veces es ignorado, o lo dicen muy quitados de la pena ‘así es la cultura del torreonense’ y ya no la vamos a poder cambiar”.

También comentó que “muchas veces por la actividad de la misma ciudad, los ciudadanos no nos damos cuenta de lo que sucede o de cómo se esta planificando nuestro entorno y a través de esta breve activación queremos visibilizar este problema que realmente se vea que es una tarea realmente imposible, que tenemos que rodear, que es tiempo que no se está tomando en cuenta al peatón y sobre todo no se está haciendo valer un derecho humano, derecho a la movilidad o a la seguridad vial”.

Del origen del día

El 17 de agosto se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Peatón, cuyos orígenes datan del año 1897, cuando ocurrió el primer incidente de tráfico que dejase una víctima peatonal. El caso ocurrió en Londres Inglaterra y la joven se llamaba Bridget Driscoll. Ella fue arrollada por un coche, pereciendo en el acto.

El objetivo de este día es difundir la cultura vial del peatón, promover los espacios adecuados para esta forma de moverse en las ciudades y recordar las obligaciones que implica la movilidad a pie.