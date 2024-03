'En el cuerpo humano está la mano de Dios'

Por tercer año, Ángel David Serna Quintana, de 22 años de edad, y quien estudia actualmente el octavo semestre de Medicina interpretó a Jesús de Nazareth el Viacrucis de Lerdo. Para este futuro médico el cuerpo humano es tan perfecto que no le cabe duda que ahí está la mano de Dios.

Ángel David se metió en su papel de “Jesús” en lo que fue la representación 37 del Viacrucis Viviente de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Lerdo, Durango, para el cual se preparó durante casi dos meses ensayando un mínimo de dos veces por semana.

La interpretación amerita que se prepare físicamente (corriendo, levantando pesas)l, psicológicamente (el camino es largo, el sol está en su apogeo, los golpes son duros) y espiritualmente “porque no estoy representando a cualquier persona y no cualquier acontecimiento, por eso la preparación siempre implica ponerse a leer y entender qué pudo haber sentido en ese momento Jesús, no hablo solo de lo físico, como sentirse abandonado, traicionado, humillado, ultrajado”, menciona Ángel.

El joven cuenta con el apoyo de su familia para participar en esta representación local del camino al Calvario, una tradición que considera importante que prevalezca entre los pequeños y los adultos.

“Me parece muy importante. Si bien esto no sustituye para nada la celebración litúrgica que se lleva el viernes santo es un acto de piedad y así nos lo dijo el Padre Julio. Ir al Viacrucis, rezar el Víacrucis y acompañar a Cristo en su camino al calvario es un acto de piedad y un acto de reflexión para saber cómo fue su camino y su sacrificio”, aseguró.

Desde pequeño, Ángel David tuvo interés en conocer el significado de la Cuaresma, la Semana Santa, gustaba de leer la Biblia y participar en el Víacrucis, cosa que hace desde los 8 años.

Como estudiante de Medicina comenta que desde el punto de vista físico, lo que sufrió Jesús, no tiene descripción.

“No hay manera de describir una mínima parte de todo lo que sufrió, creo que nos quedamos cortos si me ponga a explicar qué fue lo que pasó físicamente y como médico me han dicho muchas veces ‘eres hombre de ciencia ¿Por qué eres religioso?’ Y yo les digo que precisamente por eso, por estudiar la ciencia soy religioso; porque veo el cuerpo humano, su perfección en todos sentidos, y creo que ahí está la mano de Dios. No hay otra manera de explicar la creación misma”, aseguró.

Ángel David Serna Quintana considera que ambas cosas, la ciencia y la fe en Dios y en Cristo, son cosas que pueden ir de la mano sin necesidad de entrar en conflicto. Explicó que en la rama de la Medicina se han visto milagros o sucesos inexplicables desde el punto de vista médico “y cuando esos milagros pasan nada mas queda una una explicación y esa es la mano de Dios”, acotó.