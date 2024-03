¿En dónde ver las películas ganadoras al Oscar 2024?

La ceremonia de los premios Oscar dio a Oppenheimer el último y más importante premio como la mejor película estrenada en el año 2023.

La cinta protagonizada por Cillian Murphy, no solo reconoció el trabajo del actor, como Robert Oppenheimer, el creador de la bomba atómica, sino también a su director Christopher Nolan, su fotografía, edición, banda sonora y el trabajo de Robert Downey Jr. como Lewis Strauss.

Pero no fue la única que resaltó entre los más reconocidos, "Poor Things" de Yorgos Lanthimos se llevó cuatro estatuillas incluyendo la de mejor actriz para Emma Stone; "The zone of interes" obtuvo dos premios y las aplaudidas "Barbie", "The holdovers", "American fiction" y "Anatomy of a fall", una estatuilla para cada cinta.

Si aún no las viste en el cine, hay oportunidad de disfrutar algunas y otras a través de plataformas streaming, aquí te decimos dónde:

Oppenheimer. La cinta sobre la creación de la bomba atómica fue la gran ganadora no solo de los Oscar, sino también de otros premios como los SAG y Globos de Oro.

Se puede ver via pago por evento en plataformas como Goo Play Películas, YouTube, Amazon Prime Video, Apple TV y Claro Video.

Anatomy of a fall. Protagonizada por Sandra Hüller, esta historia sobre una mujer que intenta demostrar su inocencia detrás de la muerte de su esposo obtuvo el premio por el mejor guion original paga Justine Triet y Arthur Harari. Se puede disfrutar todavía en cines y eventualmente llegará a Prime Video.

Poor things

Con un elenco que incluye a Willem Dafoe y Mark Ruffalo, está es la historia de un experimento humano creado por un excéntrico científico, y en palabras de Lu protagonista, Ema Stone, la posibilidad de ver "cómo sería vivir el mundo tan libre como sea posible y disfrutar al máximo los niveles sensoriales". Actualmente, puede verse en cines y llegará a Star Plus el 20 de marzo.

Barbie

Aunque mucho se dijo de la ausencia en las nominaciones de su directora Greta Gerwig, así como de la protagonista y productora Margot Robbie, la actuación de Ryan Gosling como Ken durante la ceremonia reiteró el fenómeno de la cinta sobre la muñeca más famosa del mundo. La película está disponible a través de Max.

The zone of interest

Esta historia, que retrata la crueldad detrás del Holocausto visto desde la vida de Rudolf Höss, el director del campo de concentración de Auschwitz’s, recibió el reconocimiento como mejor película internacional, arrebatándole el premio a otra favorita del público, "La sociedad de la nieve". Para verla puedes asistir a los cines o bien, esperarla en Amazon Prime.

The holdovers

Al hablar acerca de su papel protagónico, Paul Giamatti habló de la trama de esta cinta como una reflexión sobre cómo alguien puede cambiarte la vida. En este caso se trata de un profesor que por azares del destino tiene que pasar la Navidad con algunos de sus alumnos que no podrán ir a casa en vacaciones. Ganó el premio a mejor actriz de reparto para Da’Vine Joy Randolph y se puede ver en cines y después Prime Video.

American Fiction

Cord Jefferson se llevó el galardón al mejor guion adaptado con esta historia sobre Monk un novelista negro que tiene éxito en la crítica, pero no entre el público, hasta que harto de la literatura cliché sobre la comunidad negra, realiza un experimento a modo de sátira que se sale de control. Ya se puede ver en Prime Video.

El Niño y la Garza

Este relato sobre un pequeño de 12 años que lucha por asentarse en una nueva ciudad tras la muerte de su madre, le dio a Hayao Miyazaki su segundo Oscar en mejor película de animación, el primero fue por "El viaje de Chihiro", hace 21 años. Está actualmente en algunos cines.

La última tienda de reparaciones

Tanto la producción como sus creadores, cuando subieron a recibir el premio Oscar como mejor corto documental, protestaron en contra de la falta de reparación a los instrumentos musicales en las escuelas de Los Angeles. El corto está disponible en Disney+.

La maravillosa historia de Henry Suggar

Dirigida por Wes Anderson (Ateroid City) y protagonizada por Benedict Cumberbatch, esta narrativa sigue a Henry, un hombre adinerado que decide dominar una habilidad extraordinaria para hacer trampa en los juegos de azar. Ganó el premio a mejor cortometraje. Se puede ver en Netflix