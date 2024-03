En cuenta regresiva, Fiesta de Robótica FIRST

Comienza la cuenta regresiva para la temporada 2024 Crescendo de FIRST Laguna Regional, la fiesta de robótica más emocionante que organiza Industria Peñoles, una empresa referente en nuestro país en la promoción de la educación STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) como factor de desarrollo sostenible.

La competencia se realizará este 22 y 23 de marzo y saltarán al terreno de juego 43 equipos conformados por estudiantes de 15 estados del país, de los cuales 26 tienen el patrocinio de la empresa minero-metalúrgica y son originarios de Coahuila, Durango, Sonora, Oaxaca, Zacatecas, Chihuahua, Estado de México y Guanajuato. Todos ellos, con banderines a

Francisco Herrera, es gerente de Sistemas de Control de Procesos de Zinc en Industrias Peñoles y desde 2017, tiene un puesto voluntario clave en el regional de robótica; es FIRST Technical Advisor Assistant (FTAA) por lo que tiene un alto nivel de responsabilidad en lo que respecta a los estándares de seguridad y al armado de la cancha, que comenzó desde el pasado martes y cuya instalación culminó ayer.

La instalación es en la arena Borregos del Tecnológico de Monterrey y la empresa minera está a cargo de toda la logística, como por ejemplo del sonido, la iluminación y la ambientación.

Dijo que las canchas que son utilizadas para la competencia de robótica FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) tienen su base en Manchester, New Hampshire, Estados Unidos.

Herrera recordó que desde 2012 está involucrado en FIRST Robotics Competition (FRC) pues fue la empresa quien lo invitó como mentor del equipo de robótica ROULT del Tec de Monterrey, uno de los cuatro grupos estudiantiles que inició patrocinando Peñoles en la competencia de robótica en México. Tiempo después, cuando llegó el FIRST Laguna Regional, cambió el rol a voluntario clave.

Este año, en la instalación de la cancha participaron voluntarios de Industrias Peñoles y externos así como jóvenes estudiantes del Centro de Estudios Técnicos Laguna del Rey (Cetlar). De acuerdo a información de Industrias Peñoles, en esta edición, participarán 950 estudiantes de entre 14 y 18 años de edad y resalta la participación de las mujeres con un 52 por ciento.

Agenda

Competencia regional de robótica.

* A partir de las 8:30 horas de este jueves se inspeccionarán robos por parte de los contingentes, mientras que de 9:00 a 11:00 horas, se reunirán los conductores de los robots y se realizará la apertura de la cancha para medición y calibración.

* Al mediodía, dará inicio la aventura con los partidos de práctica y la ceremonia de inauguración será el viernes 22 de marzo, en punto de las 8:30 horas. El evento es abierto al público en general y no tiene ningún costo; para esta temporada se espera la asistencia de más de dos mil personas.