En Coahuila, 81 mil créditos de Infonavit tendrán un aumento de 4.66%

Gustavo Ernesto Díaz Gómez, delegado del Infonavit en Coahuila, informó que el aumento de los créditos en Veces Salario Mínimo no fue igual al del salario mínimo, pero indicó que las cifras aún se están actualizando, por lo que la próxima semana estarán listas y del 17 al 31 de enero se abrirá la ventanilla para cambiar el crédito de VSM a pesos.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) determinó que el saldo de los créditos hipotecarios denominados en Veces Salario Mínimo (VSM) se ajustará en 4.66% para este 2024, lo que corresponde al incremento porcentual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

De esta forma, los acreditados que aún tienen sus créditos en VSM, no serán afectados por el incremento del 20% al salario mínimo.

Díaz Gómez informó que, para evitar próximos ajustes anuales, a partir del 17 de enero de 2024, los créditos que aún están denominados en Veces Salario Mínimo podrán convertirse a pesos a través de la Ventanilla Universal de Responsabilidad Compartida, ya que este programa es permanente.

Para hacerlo, los acreditados deben ingresar a Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx), entre el noveno y el último día del mes; elegir la pestaña Mi Crédito y luego Responsabilidad Compartida; introducir el estado y el código postal de la vivienda; revisar y comparar las distintas opciones de conversión que ofrece el programa; confirmar el trámite y guardar la Carta de Bienvenida y la Carta Modificatoria de Condiciones Financieras, con el monto de la nueva mensualidad.

El delegado dijo que se tiene la oportunidad durante todo el año de hacer el cambio, pero consideró que ya no se debe esperar más, pues se han observado las consecuencias de no hacerlo. Por el contrario, destacó que hay beneficios como el no tener aumento, la mensualidad es fija y hay trabajadores que incluso tienen opciones de bajar la mensualidad o descuentos importantes en su saldo.

Para conocer el saldo del crédito y la mensualidad a pagar, a partir del 17 de enero, los acreditados pueden ingresar a Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx), llamar a Infonatel (800 008 3900) o acudir al Centro de Servicio Infonavit (CESI) más cercano.

El delegado dijo que 81 mil créditos en Coahuila tendrán aumento del 4.66% por no haber cambiado de VSM a pesos.