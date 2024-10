Empresas en Gómez Palacio aún esperan claridad sobre impuestos ecológicos

Empresas grandes han comenzado a pagar los impuestos ecológicos, pero las pequeñas y medianas se mantienen en espera de que el tema se revise y se realicen las adecuaciones correspondientes, en función de la dualidad de pagos con los gravámenes federales y la falta de claridad en la materia.

Pedro Aguirre Martínez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Gómez Palacio, reconoció que se han registrado visitas a las empresas de parte del gobierno estatal y se han emitido sanciones en algunos casos, pero en gracias a la buena relación que existe con las autoridades y el análisis que se realiza todavía en el tema, se ha buscado aminorar estas multas.

"Falta claridad y que estemos en piso parejo contra otros estados, entonces eso también ha detenido a muchas empresas para poder dar el paso y empezar con ese impuesto", dijo.

Refirió que hay empresas grandes que tienen departamentos de temas ecológicos son las que se han registrado y que están cumpliendo con ese pago, mientras que el resto de las empresas, chicas y medianas, aún no se registran en los padrones y no están cubriendo esta aportación.

"Las empresas más grandes son las que han estado ya dando seguimiento y cumplimiento a la norma, quien que no se haya registrado y todavía no tenga el cálculo, pues sí, hay muchas empresas que aún no están pagando", reconoció.

Tras la reciente reunión que se tuvo con la Secretaría de Desarrollo Económico de Durango, el empresario dijo que abordó el tema con Fernando Rosas Palafox, quien les informó que están trabajando en algunos ajustes sobre las disposiciones o reglas de los impuestos a las normativas federales.

En este sentido, Aguirre Martínez dijo que Canacintra trabajará con los socios para identificar cuáles impuestos se aplican a cada empresa y hacer un simulacro del cálculo sobre lo que se pagaría de acuerdo a las tarifas y reglas actuales.

El titular de Canacintra dijo que les interesa mucho presentar a los diputados locales los análisis que este organismo empresarial ha realizado con relación a estos gravámenes, a fin de que se pueda alcanzar algún acuerdo en la implementación de las tasas o incluso la derogación de los impuestos hasta que no exista una mayor claridad sobre el tema, esto en línea con lo que ocurre en otras entidades del país.

Mencionó que buscarán el acercamiento con las diferentes fuerzas políticas y que se pueda con ello lograr un buen resultado de entendimiento.

"Nuestra idea es buscar que, antes de que aprueben presupuestos y todo ello, podamos reunirnos y plantearles todo: nuestros puntos de vista y los análisis que se han hecho para que, en base a ellos, puedan ellos integrar el presupuesto y que se tomen en cuenta nuestros comentarios", comentó.