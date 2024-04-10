Empresarios arrancan con 'charlas por la democracia'
𝘌𝘭 𝘊𝘰𝘯𝘴𝘦𝘫𝘰 𝘊𝘰𝘰𝘳𝘥𝘪𝘯𝘢𝘥𝘰𝘳 𝘌𝘮𝘱𝘳𝘦𝘴𝘢𝘳𝘪𝘢𝘭 (CCE) 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘊𝘰𝘮𝘢𝘳𝘤𝘢 𝘓𝘢𝘨𝘶𝘯𝘦𝘳𝘢 𝘤𝘦𝘭𝘦𝘣𝘳ó 𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘦𝘳𝘢 𝘦𝘥𝘪𝘤𝘪ó𝘯 𝘥𝘦 "𝘊𝘩𝘢𝘳𝘭𝘢𝘴 𝘱𝘰𝘳 𝘭𝘢 𝘋𝘦𝘮𝘰𝘤𝘳𝘢𝘤𝘪𝘢" , 𝘦𝘫𝘦𝘳𝘤𝘪𝘤𝘪𝘰 𝘤𝘪𝘶𝘥𝘢𝘥𝘢𝘯𝘰 𝘲𝘶𝘦 𝘦𝘭 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘴𝘮𝘰 𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦𝘴𝘢𝘳𝘪𝘢𝘭 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘪𝘻𝘢𝘳á 𝘥𝘶𝘳𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘭𝘰𝘴 𝘮𝘦𝘴𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘢𝘣𝘳𝘪𝘭 𝘺 𝘮𝘢𝘺𝘰 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘰𝘤𝘦𝘳 𝘭𝘢𝘴 𝘥𝘪𝘧𝘦𝘳𝘦𝘯𝘵𝘦𝘴 𝘱𝘭𝘢𝘵𝘢𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘴, 𝘱𝘦𝘳𝘧𝘪𝘭𝘦𝘴 𝘺 𝘱𝘭𝘢𝘯𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘵𝘳𝘢𝘣𝘢𝘫𝘰 𝘥𝘦 𝘭𝘰𝘴 𝘥𝘪𝘧𝘦𝘳𝘦𝘯𝘵𝘦𝘴 𝘤𝘢𝘯𝘥𝘪𝘥𝘢𝘵𝘰𝘴 𝘲𝘶𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘦𝘵i𝘳á𝘯 𝘦𝘯 𝘭𝘢 𝘦𝘭𝘦𝘤𝘤𝘪ó𝘯 𝘥𝘦𝘭 𝘱𝘳ó𝘹𝘪𝘮𝘰 𝘮𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘫𝘶𝘯𝘪𝘰.
𝘌𝘴𝘵𝘦 𝘭𝘶𝘯𝘦𝘴, 𝘭𝘰𝘴 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘨𝘳𝘢𝘯𝘵𝘦𝘴 𝘥𝘦𝘭 𝘊𝘰𝘯𝘴𝘦𝘫𝘰 𝘋𝘪𝘳𝘦𝘤𝘵𝘪𝘷𝘰, 𝘴𝘰𝘤𝘪𝘰𝘴 𝘦 𝘪𝘯𝘷𝘪𝘵𝘢𝘥𝘰𝘴 𝘦𝘴𝘱𝘦𝘤𝘪𝘢𝘭𝘦𝘴 𝘥𝘦𝘭 𝘊𝘊𝘌 𝘓𝘢𝘨𝘶𝘯𝘢 𝘳𝘦𝘤𝘪𝘣𝘪𝘦𝘳𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘷𝘪𝘴𝘪𝘵𝘢 𝘥𝘦 𝘭𝘰𝘴 𝘤𝘢𝘯𝘥𝘪𝘥𝘢𝘵𝘰𝘴 𝘢 𝘭𝘢 𝘴𝘦𝘯𝘢𝘥𝘶𝘳í𝘢 𝘱𝘰𝘳 𝘊𝘰𝘢𝘩𝘶𝘪𝘭𝘢 𝘺 𝘭𝘢 𝘥𝘪𝘱𝘶𝘵𝘢𝘤𝘪ó𝘯 𝘧𝘦𝘥𝘦𝘳𝘢𝘭 𝘱𝘰𝘳 𝘦𝘭 𝘥𝘪𝘴𝘵𝘳𝘪𝘵𝘰 06 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘢𝘭𝘪𝘢𝘯𝘻𝘢 "𝘛𝘰𝘥𝘰𝘴 𝘱𝘰𝘳 𝘊𝘰𝘢𝘩𝘶𝘪𝘭𝘢", 𝘔𝘪𝘨𝘶𝘦𝘭 á𝘯𝘨𝘦𝘭 𝘙𝘪𝘲𝘶𝘦𝘭𝘮𝘦 𝘺 𝘏𝘶𝘨𝘰 𝘋á𝘷𝘪𝘭𝘢 𝘗𝘳𝘢𝘥𝘰, 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘦𝘤𝘵𝘪𝘷𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦, 𝘢𝘴í 𝘤𝘰𝘮𝘰 𝘢𝘭 𝘤𝘢𝘯𝘥𝘪𝘥𝘢𝘵𝘰 𝘢 𝘭𝘢 𝘢𝘭𝘤𝘢𝘭𝘥í𝘢 𝘥𝘦 𝘛𝘰𝘳𝘳𝘦ó𝘯 𝘱𝘰𝘳 𝘭𝘢 𝘈𝘭𝘪𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘊𝘪𝘶𝘥𝘢𝘥𝘢𝘯𝘢 𝘱𝘰𝘳 𝘭𝘢 𝘚𝘦𝘨𝘶𝘳𝘪𝘥𝘢𝘥, 𝘙𝘰𝘮á𝘯 𝘈𝘭𝘣𝘦𝘳𝘵𝘰 𝘊𝘦𝘱𝘦𝘥𝘢.
𝘛𝘳𝘢𝘴 𝘭𝘢 𝘦𝘹𝘱𝘰𝘴𝘪𝘤𝘪ó𝘯 𝘥𝘦 𝘤𝘢𝘥𝘢 𝘤𝘢𝘯𝘥𝘪𝘥𝘢𝘵𝘰, 𝘭𝘰𝘴 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘭𝘰𝘴 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘴𝘮𝘰𝘴 𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦𝘴𝘢𝘳𝘪𝘢𝘭𝘦𝘴 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘪𝘻𝘢𝘳𝘰𝘯 𝘶𝘯𝘢 𝘴𝘦𝘳𝘪𝘦 𝘥𝘦 𝘤𝘶𝘦𝘴𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘮𝘪𝘦𝘯𝘵𝘰𝘴 𝘢 𝘭𝘰𝘴 𝘢𝘴𝘱𝘪𝘳𝘢𝘯𝘵𝘦𝘴 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘦𝘹𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘳𝘭𝘦𝘴 𝘭𝘢𝘴 𝘱𝘳𝘦𝘰𝘤𝘶𝘱𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯𝘦𝘴 𝘺 𝘯𝘦𝘤𝘦𝘴𝘪𝘥𝘢𝘥𝘦𝘴 𝘥𝘦𝘭 𝘴𝘦𝘤𝘵𝘰𝘳 𝘱𝘳𝘰𝘥𝘶𝘤𝘵𝘪𝘷𝘰 𝘲𝘶𝘦 𝘳𝘦𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘢𝘯, 𝘢 𝘧𝘪𝘯 𝘥𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘰𝘤𝘦𝘳 𝘲𝘶é 𝘦𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘦𝘨𝘪𝘢𝘴 𝘵𝘰𝘮𝘢𝘳í𝘢𝘯 𝘦𝘯 𝘤𝘢𝘴𝘰 𝘥𝘦 𝘭𝘭𝘦𝘨𝘢𝘳 𝘢 𝘴𝘦𝘳 𝘦𝘭𝘦𝘤𝘵𝘰𝘴.𝘌𝘯𝘵𝘳𝘦 𝘭𝘰𝘴 𝘱𝘭𝘢𝘯𝘵𝘦𝘢𝘮𝘪𝘦𝘯𝘵𝘰𝘴 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘢𝘥𝘰𝘴 𝘱𝘰𝘳 𝘭𝘰𝘴 𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦𝘴𝘢𝘳𝘪𝘰𝘴 𝘥𝘦𝘴𝘵𝘢𝘤𝘢𝘯 𝘭𝘢 𝘪𝘯𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪ó𝘯 𝘦𝘯 𝘪𝘯𝘧𝘳𝘢𝘦𝘴𝘵𝘳𝘶𝘤𝘵𝘶𝘳𝘢 𝘱ú𝘣𝘭𝘪𝘤𝘢, 𝘭𝘢 𝘪𝘯𝘪𝘤𝘪𝘢𝘵𝘪𝘷𝘢 𝘧𝘦𝘥𝘦𝘳𝘢𝘭 𝘲𝘶𝘦 𝘱𝘭𝘢𝘯𝘵𝘦𝘢 𝘶𝘯𝘢 r𝘦𝘥𝘶𝘤𝘤𝘪ó𝘯 𝘦𝘯 𝘭𝘢𝘴 𝘩𝘰𝘳𝘢𝘴 𝘥𝘦𝘭 𝘵𝘳𝘢𝘣𝘢𝘫𝘰, 𝘭𝘢 𝘪𝘯𝘤𝘭𝘶𝘴𝘪ó𝘯 𝘥𝘦 𝘭𝘢𝘴 𝘮𝘶𝘫𝘦𝘳𝘦𝘴 𝘢 𝘭𝘢 𝘤𝘢𝘥𝘦𝘯𝘢 𝘥𝘦 𝘴𝘶𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘰𝘴 𝘺 𝘦𝘭 𝘤𝘢𝘮𝘱𝘰 𝘭𝘢𝘣𝘰𝘳𝘢𝘭 𝘦𝘯 𝘨𝘦𝘯𝘦𝘳𝘢𝘭, 𝘭𝘢 𝘴𝘦𝘨𝘶𝘳𝘪𝘥𝘢𝘥 𝘱ú𝘣𝘭𝘪𝘤𝘢, 𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘢𝘤𝘵𝘪𝘷𝘢𝘤𝘪ó𝘯 𝘥𝘦 𝘶𝘯 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘶𝘱𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘦𝘴𝘱𝘦𝘤𝘪𝘢𝘭 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘭𝘢𝘴 𝘻𝘰𝘯𝘢𝘴 𝘮𝘦𝘵𝘳𝘰𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘢𝘯𝘢𝘴, 𝘦𝘯𝘵𝘳𝘦 𝘰𝘵𝘳𝘢𝘴.
𝘈𝘭 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘦𝘤𝘵𝘰, 𝘦𝘭 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘊𝘊𝘌 𝘊𝘰𝘮𝘢𝘳𝘤𝘢 𝘓𝘢𝘨𝘶𝘯𝘦𝘳𝘢, 𝘑𝘰𝘳𝘨𝘦 𝘙𝘦𝘺𝘦𝘴 𝘊𝘢𝘴𝘢𝘴, 𝘥𝘪𝘫𝘰 𝘲𝘶𝘦 𝘦𝘴𝘵𝘦 𝘦𝘴 𝘦𝘭 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘦𝘳𝘰 𝘥𝘦 𝘷𝘢𝘳𝘪𝘰𝘴 𝘦𝘯𝘤𝘶𝘦𝘯𝘵𝘳𝘰𝘴 𝘲𝘶𝘦 𝘦𝘭 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘴𝘮𝘰 𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦𝘴𝘢𝘳𝘪𝘢𝘭 𝘴𝘰𝘴𝘵𝘦𝘯𝘥𝘳á 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘰𝘴 𝘢𝘴𝘱𝘪𝘳𝘢𝘯𝘵𝘦𝘴 𝘢 𝘭𝘰𝘴 𝘱𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰𝘴 𝘥𝘦 𝘦𝘭𝘦𝘤𝘤𝘪ó𝘯 𝘱𝘰𝘱𝘶𝘭𝘢𝘳 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘓𝘢𝘨𝘶𝘯𝘢 𝘥𝘦 𝘊𝘰𝘢𝘩𝘶𝘪𝘭𝘢 𝘺 𝘋𝘶𝘳𝘢𝘯𝘨𝘰, 𝘢 𝘧𝘪𝘯 𝘥𝘦 𝘧𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘳 𝘶𝘯 𝘷𝘰𝘵𝘰 𝘳𝘢𝘻𝘰𝘯𝘢𝘥𝘰 𝘦𝘯𝘵𝘳𝘦 𝘭𝘰𝘴 𝘴𝘰𝘤𝘪𝘰𝘴 𝘺 𝘢𝘭𝘦𝘯𝘵𝘢𝘳 𝘭𝘢 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘪𝘱𝘢𝘤𝘪ó𝘯 𝘤𝘪𝘶𝘥𝘢𝘯𝘢𝘯𝘢 𝘦𝘯 𝘶𝘯𝘢 𝘦𝘭𝘦𝘤𝘤𝘪ó𝘯, 𝘲𝘶𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘪𝘥𝘦𝘳ó, 𝘴𝘦𝘳á 𝘷𝘪𝘵𝘢𝘭 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘦𝘭 𝘧𝘶𝘵𝘶𝘳𝘰 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘨𝘪ó𝘯 𝘺 𝘥𝘦l 𝘱𝘢í𝘴