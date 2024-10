¿Empates en los Óscar? Seis ocasiones en las jueces no pudieron decidir a un ganador

Los Premios de la Academia, conocidos mundialmente como los Óscar, son considerados la máxima distinción en la industria cinematográfica.

Sin embargo, a lo largo de su historia, ha habido ocasiones en las que la elección de los ganadores ha sido todo menos sencilla.

En seis oportunidades, los jueces no lograron ponerse de acuerdo en un solo triunfador, dando lugar a empates históricos.

Mejor Actor en 1932

En la 5ª ceremonia de entrega de los Oscar, se produjo el primer caso de empate. Wallace Berry y Fredric March compartieron el premio a Mejor Actor.

March, reconocido por su actuación en El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, obtuvo un voto más que Berry, quien fue nominado por El Campeón.

Sin embargo, la normativa de la época permitió que ambos fueran honrados. Curiosamente, March se convirtió en el primer ganador de un Oscar por una película de terror.

Mejor Cortometraje Documental en 1950

Avanzando a 1950, la antigua norma que exigía una diferencia significativa de votos ya no estaba en vigor.

A pesar de ello, dos cortometrajes, A Chance to Live y So Much for So Little, empataron y compartieron el Oscar.

El primero, un documental de 18 minutos dirigido por James L. Shute, y el segundo, un corto animado, se convirtieron en símbolos de la diversidad en el cine documental.

Mejor Actriz en 1969

Uno de los empates más recordados ocurrió en 1969, cuando Barbra Streisand y Katharine Hepburn obtuvieron 3,030 votos cada una, compartiendo el Oscar a Mejor Actriz.

Streisand fue reconocida por su papel en Funny Girl, mientras que Hepburn ganó por El León en Invierno. Este evento marcó la última vez que dos actores compartieron este prestigioso premio.

Mejor Documental en 1987

Durante la 59ª ceremonia de los Oscar en 1987, los documentales Artie Shaw: Time Is All You've Got y Down and Out in America empataron en la categoría de Mejor Documental, una prueba más de que el talento en el cine no siempre se mide en términos absolutos.

Mejor Cortometraje de Acción Real en 1995

En 1995, dos cortometrajes, Franz Kafka's It's a Wonderful Life y Trevor, se llevaron el premio a Mejor Cortometraje de Acción Real. Este empate resaltó la creciente importancia de las narrativas diversas en el cine.

Mejor Edición de Sonido en 2013

El más reciente empate ocurrió en 2013 en la categoría de Mejor Edición de Sonido, donde La Noche Más Oscura y Skyfall compartieron el honor.

Este evento renovó el interés en los empates dentro de una categoría que rara vez se ve afectada por esta curiosidad, ¿conocías estos empates?