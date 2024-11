Emotivo mensaje de Camila Sodi ante difícil momento de su madre en terapia intensiva

Camila Sodi ha compartido un emotivo mensaje en el que expresa su gratitud por el apoyo recibido en estos momentos difíciles. Agradecida por el amor y la compañía de sus seres queridos, la actriz comentó: “Me siento bendecida aún en este momento tan duro. Veo y siento el amor de mis seres amados, cómo me cuidan, cómo me procuran, cómo me contienen”. Estas palabras reflejan la fortaleza y resiliencia que ha demostrado ante la delicada situación de su madre, Ernestina Sodi.

Ernestina, hermana de la famosa cantante Thalía y madre de Camila, se encuentra en una grave situación de salud tras haber sufrido dos infartos. Actualmente, está hospitalizada en una unidad de terapia intensiva en la Ciudad de México, donde los médicos trabajan arduamente para estabilizarla y brindarle la atención necesaria.

En un acto de amor y aceptación, Camila ha tomado la difícil decisión de firmar un documento que indica que no se intentará reanimar a su madre en caso de que sufra un paro cardíaco o respiratorio. Este doloroso paso demuestra el compromiso de Camila con la dignidad de Ernestina en momentos críticos, priorizando su confort sobre la prolongación de la vida.

La familia Sodi se ha mantenido unida en este difícil período. Thalía ha viajado a la Ciudad de México para estar al lado de su hermana, pidiendo a sus seguidores que mantengan a Ernestina en sus oraciones y envíen energía positiva para su pronta recuperación. A pesar de la gravedad de la situación, la familia guarda la esperanza de que Ernestina logre superar este desafío.

Desde que se dio a conocer la gravedad de la salud de Ernestina Sodi, tanto Camila como su familia han recibido un gran apoyo del público. Camila ha destacado en varias ocasiones la importancia de mantenerse positiva y confiar en la fortaleza de su madre. Mientras Ernestina continúa bajo cuidados intensivos, su familia se aferra a la esperanza de que su madre logre salir adelante, unida por el amor y el apoyo mutuo en estos tiempos de incertidumbre.