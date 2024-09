Emotiva celebración en programa Hoy por reencuentro de Paul Stanley y Mario Bezares

Este jueves en la edición del programa Hoy, se destacó el emotivo reencuentro entre Paul Stanley y Mario Bezares dentro de La Casa de los Famosos México.

Paul compartió con sus compañeros que este encuentro era algo que había estado trabajando durante mucho tiempo, enfatizando la importancia de "darle vuelta a la página" y enfocarse en el futuro con el deseo de ser felices.

"La tarea de todos es preocuparse por su salud emocional y no guardar rencores", declaró.

El conductor y comediante confesó que la propuesta de entrar al reality le generó mucha incertidumbre.

"Iba a entrar antes, pero nació ese mismo día Victoria (su hija), entonces cambiamos la fecha", reveló Stanley, quien ahora celebra haber superado este desafío.

Andrea Legarreta, su amiga y compañera en "Hoy", reconoció que todo sucedió en el momento perfecto, admirando el acto de Paul de soltar el pasado y avanzar.

"No es perdón, es soltar toda la carga energética que llevaba él, su familia, yo, y eso es un acto de amor", agregó Paul.

Andrea Escalona también se mostró conmovida, afirmando que Paul está "sanando muchísimas cosas" con el nacimiento de su hija y este nuevo capítulo en su vida.

La periodista de espectáculos, Shanik Berman, reveló que Alejandro, hijo de Mario, estaba profundamente conmovido durante el encuentro entre su padre y Paul. "No paró de llorar, y me decía 'la gente no sabe el dolor que sentíamos la gente de los 90; es muy diferente porque ahora se quejan de todo. La tragedia que nos pasó a las dos familias hoy nos regaló paz'", compartió Berman.

Además, Legarreta destacó lo emotivo que fue escuchar a Mario mencionar cuánto se parece Paul a su padre, Paco Stanley. "Lo que queda claro es ese amor que él también sentía por tu padre. Decía 'me hubiera gustado abrazarlo y poder decirle algo'", recordó Legarreta agregando que Arath de la Torre también intervino, asegurando que "sí se lo vas a decir y sí van a tener su momento fuera de las cámaras; estoy segura que así será".

Por su parte, Brenda Bezares, desde sus redes sociales, expresó su agradecimiento por el reencuentro, subrayando la sanación que este momento representa para su familia. "Agradezco a Dios por este momento, la oportunidad que tiene Mario, y agradecerle también a Paul. No saben cuánto dolor se está sanando con esto", comentó visiblemente emocionada.

Este encuentro marcó un cierre significativo para ambos, reflejando la fuerza del perdón y la importancia de la salud emocional, resonando con la experiencia vivida por aquellos que fueron tocados por esta tragedia en el pasado.