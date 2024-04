Emocionan a fans con nueva música

El cuarto mes del año se convirtió en el ideal para que varios artistas decidieran lanzar música nueva. Este 12 de abril era muy esperado por fans de todos los géneros musicales, ya que la fecha se vio repleta de estrenos.

CALIBRE 50- Nada que ver (canción)

Para la banda sinaloense Calibre 50 “el nada que ver” tiene mucho que ver y lo demostraron con su nueva canción Nada que ver. Tras varios meses de ausencia, este viernes la agrupación sorprendió con una nueva melodía acompañada de un video musical. Días atrás, mediante sus redes sociales habían difundido un flyer donde aparece una bola de cristal, dos hombres y en medio una mujer, junto a la fecha “12 de abril”, por lo que sus seguidores ya se preparaban para algo nuevo. En el video destacaron los colores cálidos y un ambiente gitano. Fue escrita por Héctor Giovanny Ayala Rodríguez y Rene Humberto Lau Ibarra.

Además, los admiradores celebraron la incorporación de Beto Gastelum (ex Colmillo Norteño) y Martín López conocido como “Martín Trompudo”, quien de hecho publicó en su Instagram una fotografía portando un acordeón con la descripción “¡Y aquí comienza la historia, una vez más!❤️ @calibre50oficial”.

ZAYN MALIK- Alienated (canción)

El oriundo de Bradford, Reino Unido, estrenó su sencillo titulado Alienated este viernes 12 de abril.

Es escrita por él y producida por Dave Cobb. La letra habla sobre no sentirse bien y despedirse del pasado, parte de ella dice “solo en mi nave espacial, despídete del pasado, deja todo con una risa”.

Por si fuera poco, la canción no llegó sola, el exintegrante de One Direction la acompañó de un live performance. Su álbum Room Under The Stairs verá la luz hasta el 17 de mayo; de acuerdo al “tracklist” lo conforman 15 canciones, la primera en hacerse pública fue What Am I.

PERRIE EDWARDS- Forget About Us (canción)

De manera simultánea, Perrie Edwards, exmiembro de la girlband Little Mix, lanzó su primer sencillo en solitario también este viernes.

Con ritmos pop-rock, la cantante deleitó a sus seguidores con Forget About Us.

La letra de este tema es como si fuera “una carta” a algún ex amor, ya que habla sobre su relación y como cada uno ya está con alguien más. El coro recita precisamente el título de la melodía: “No quiero que te olvides nunca de nosotros”. La composición incluye a David Hodges, Ed Sheeran, Steven Solomon y la misma Perrie.

Cabe destacar, que precisamente “Little Mix” se convirtió en tendencia en la red social X (antes Twitter) el viernes por la tarde.

SABRINA CARPENTER- Espresso (canción)

Luego de unirse a Taylor Swift en The Eras Tour en México, Sudamérica, Australia y Singapur, Sabrina Carpenter está imparable con la generación de música y formando parte de festivales musicales importantes como Coachella 2024.Previo a su presentación en este último, este mismo viernes estrenó Espresso.

Sí que mantuvo “despiertos” a sus fans, ya que además presentó el video musical oficial, que fue dirigido por Dave Meyers.

Sabrina se compara con el café en esta melodía, fungiendo como esta bebida estimulante: “di que no puedes dormir, cariño, lo sé. Ese soy yo, espresso” dicta la letra.

También dice “no puedo identificarme con la desesperación, mis preocupaciones están de vacaciones”.

DANNA PAOLA- Childstar (álbum)

Desde el jueves 11 de abril los oyentes musicales tenían nuevas propuestas para elegir, entre ellas está la nueva música de Danna.

Bajo la premisa de ser un trabajo de reinvención donde ella muestra su “verdadero ser” llega CHILDSTAR. En el, la cantante explora nuevos sonidos.

De acuerdo a Universal Music, este álbum con 13 canciones en total “lleva a los oyentes a lo más alto y lo más bajo de una noche de fiesta llena de ritmos palpitantes”.

Su disquera asegura que a través de las melodías se propone un trabajo de introspección y conexión. “El álbum proporciona una vía de escape de la realidad” dijeron.

TINI- Un mechón de pelo (álbum)

Como un desahogo, así definen los internautas el nuevo álbum de la cantante y compositora argentina Tini.

Ella lanzó su quinto disco de estudio Un mechón de pelo el pasado jueves 11 de abril y es considerado su trabajo más honesto y personal hasta ahora. En el habló de su familia y sus pasadas relaciones sentimentales.

Durante el lanzamiento de álbum, la artista realizó una transmisión en vivo en Instagram donde se quebró y lloró ante miles de fans.