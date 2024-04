Emiten Protección Civil de San Pedro recomendaciones sobre manejo de gas L.P.

La Unidad de Protección Civil de San Pedro, emitió algunas recomendaciones sobre el manejo del gas L.P., con la finalidad de prevenir accidentes como incendios o al inhalar el combustible.

El titular del citado departamento; Dario Sifuentes Rubio, expresó que, incluso, es necesario verificar que las empresas gaseras cumplan con las normas sobre el manejo del gas.

Entre los consejos que dio; en caso de una fuga, aplicar agua con jabón en las tuberías y llaves para comprobar que en efecto se está escapando el gas, ya que hará burbujas, además de revisar que la válvula, llave o conexiones del tanque o cilindros no estén dañados.

No intentar repararlos si no hay conocimiento al respecto y optar por llamar a un técnico experto o pedir ayuda al personal de las empresas gaseras, no encender cerillos, cigarros o fuentes de fuego cerca de los cilindros, tanques o minas de gas.

También aconsejó que, en caso de detectar olor a gas, abrir puertas y ventanas para ventilar el lugar y no encender o apagar la luz y cualquier aparato eléctrico y una vez que sea seguro el espacio (libre de fugas) cerrar la llave de paso del tanque.

Sifuentes Rubio resaltó que, los daños que el gas puede ocasionar a la salud, al inhalar el gas LP puede generar; dolor de cabeza, náusea, vómito, tos, dificultad para respirar, mareo, somnolencia, desorientación y, en casos extremos, convulsiones, inconsciencia y la muerte.

Por último, manifestó que, en caso del contacto con los ojos, provoca congelamiento, hinchazón y daño ocular, mientras que en la piel puede hacer quemaduras frías: dureza cutánea, palidez, frialdad, así como dolor agudo.

Cualquier situación de riesgo comunicarse a los números de emergencia: 8727720040 y 8727723565.