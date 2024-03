Emite recomendaciones Protección Civil para visitar parajes en Lerdo

Protección Civil y Bomberos de Lerdo emite las siguientes recomendaciones para los turistas que, por las vacaciones de Semana Santa, visitan los parajes del municipio de Lerdo como el Cañón de Fernández, la presa Francisco Zarco y el río Nazas.

Es importante avisar a familiares o amigos la hora y el lugar que visitará; utilizar las rutas trazadas para evitar perderse en el camino; llevar el celular con suficiente carga por si se requiere en caso de emergencia; cargar con un botiquín de primeros auxilios y una linterna.

Protegerse del Sol, usando bloqueador, ropa cómoda, de manga larga, sombrero o gorra, y zapatos adecuados; mantenerse hidratado todo el tiempo y buscar una sombra para evitar golpes de calor; no consumir bebidas alcohólicas; mantener bajo supervisión en todo momento a los menores de edad; si vas en grupo, no separarse o fijar un punto de reunión.

Se exhorta a la ciudadanía a depositar la basura en los contenedores correspondientes o cargar con una bolsa para recoger sus residuos y llevarla consigo al retirarse para evitar la contaminación del lugar, así mismo, respetar la flora y la fauna, no quemar basura, no encender fogatas (en zonas no permitidas), ni arrojar cigarros o cerillos en el lugar.

La caza de especies está prohibida, al igual que el uso de armas, y la entrada de racers y vehículos todo terreno en las áreas naturalmente protegidas.

Por su seguridad, no se recomienda caminar por las orillas del río y de los canales, ni introducirse, ya que la corriente es peligrosa y la acumulación de ramas pueden atrapar a una persona y sumergirla o causarle lesiones graves.