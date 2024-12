Emite la CDHEC recomendación en contra de la Fiscalía del Estado

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila emitió una recomendación en contra de la Policía de Investigación dependientes de la Agencia de Investigación Criminal dependiente de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, Región Laguna I, por hechos registrados en el 2022 por hechos considerados como violación a la Propiedad y Posesión por daño a la propiedad privada.

Los nombres no fueron revelados por la Comisión por lo que son identificados como Ag1 (Parte agraviada 1) y como X la colonia en donde sucedieron los hechos.

De acuerdo con la recomendación 33/2024, los hechos ocurrieron el 29 de noviembre de 2022 “aproximadamente entre 11:00 y 12:00 horas, me encontraba al frente afuera de mi domicilio en la colonia ‘X’ con un vecino de nombre Ag2 (persona agraviada 2), cuando repentinamente llegaron agentes de la Policía de Investigación siendo alrededor de 18 elementos, nos agarran y nos amagan a la pared hincándonos con patadas en las corvas, nos preguntaron por un tal ‘E’ y por ‘E2’, respondiendo que nosotros no los conocíamos; lo agentes nos dieron unas patadas y yo les dije que tenía cámaras, que mi mamá era gestora social y que conocía mis derechos, a lo que se molestaron y me dijeron que les valía madre y amenazándonos diciéndonos que si querían nos sembraban para llevarnos detenidos y valer madre. Al momento de no hallarnos nada nos dejan, pero siguieron en la calle como revisando el área y como a la media hora me llegaron a tumbar la cámara que tengo al frente de mi domicilio arriba de la puerta de la entrada, asimismo, fueron tumbar las cuatro cámaras con las que contaba…”.

Otro de los afectados, también acudió a la Segunda Visitaduría de la CDHEC con sede en Torreón para manifestar un hecho similar. ““…El día de ayer 29 de noviembre del 2022, aproximadamente entre las 11:00 a 11:30 horas del día, acudieron aproximadamente 5 camionetas entre camionetas blancas y camionetas negras con varios elementos de la Fiscalía a mi domicilio ubicados en la colonia ‘X’... comenzaron a golpear

mi puerta y entraron a la fuerza a mi domicilio, arrancando las cámaras que tenemos fuera de mi casa y llevándosela, para que no se grabara la situación, estando ya dentro de mi domicilio los elementos comenzaron a cuestionándome sobre porque tenía cámaras fuera de mi casa, cuando les respondí que las tenía para cuidarnos de los malandros y de la autoridad que acuden a molestarnos y entrar sin orden, ya estando los elementos dentro de mi casa uno de ellos encañona a mis menores hijos y comienzan a registrar toda mi casa encontrando dinero que teníamos guardado…”.

En respuesta, Fiscalía informó a la Comisión: “…En contestación a su oficio N° FGE-DL1-X/X, relativo al expediente CDHEC/2/X/X/Q, iniciado con motivo de la queja presentada por Ag1, Ag2 y Ag3, quien reclama hecho presuntamente violatorios a sus derechos humanos; me permito informar a usted, que niego los hechos, de que se duelen los quejosos, ya que en los archivos que se llevan a esta agencia de Investigación Criminal a mi cargo, no se encontró registro de alguno investigación, detención, aprehensión y/o presentación, en contra de los hoy quejosos”.

Tras realizar su investigación, la CDHEC aclaró que, mo se opone a la detención de persona alguna, cuando ésta ha infringido la ley penal o bien atenta contra el debido cumplimiento de las disposiciones administrativas, las cuales facultan a las autoridades preventivas para llevar a cabo acciones de arresto y detención. “Al contrario, esta Comisión ratifica que aquellas detenciones que se ajusten al marco legal y reglamentario son sustentadas en principios jurídicos de derechos humanos como lo son el de legalidad y el de seguridad jurídica”.

Y en su recomendación se pide que se inicien y/o continúen con los procedimientos administrativos de responsabilidad que correspondan en contra de los agentes de la AIC Región Laguna I, que tuvieron participación en la violación al derecho a la propiedad y posesión en la modalidad de daño a la propiedad privada, en los términos expuestos en la presente Recomendación y, previa substanciación del procedimiento, se impongan las sanciones que en derecho correspondan.

Se realice una investigación para determinar la identidad de los agentes involucrados en los hechos del presente asunto y, una vez realizado, se dé

vista a la unidad competente de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, por las acciones en que incurrieron en perjuicio de los derechos humanos de los agredidos, que pudieran constituir hechos que la ley considera como delito, lo anterior con independencia a la denuncia presentada en su caso, por la parte quejosa o parte agraviada.

Así como el que se brinde atención psicológica y psiquiátrica especializada a los agraviados y sus familiares; y como garantía de no repetición, se deberá proporcionar cursos de capacitación, profesionalización, actualización y de ética profesional dirigidos a los agentes Región Laguna I, para concientizarlos de las implicaciones que tienen las irregularidades que se cometen.