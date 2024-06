Eminem ahora hace 'magia'

¿Adivina quién ha vuelto? Eminem regresa con Houdini, un nuevo sencillo acompañado de un vídeo oficial.

El cantante recién anunció el lanzamiento en un FaceTime con David Blaine.

De acuerdo con un comunicado de Universal, la melodía está producida por el propio Eminem; incluye un sample e interpolación del éxito de Steve Miller Band de 1982, Abracadabra.

El clip que acompaña a la canción imagina al personaje antagonista de Eminem, Slim Shady, emergiendo en la actualidad a través de un “portal”, y se encuentra confundido e inquieto por lo que ve en 2024.

Decidido a transformar la era moderna en un lugar más acorde con su particular visión del mundo, emprende una misión para conseguirlo.

Sólo el alter ego actual de Eminem, “Rap Boy”, puede salvar al mundo de Shady, junto con su mentor de toda la vida, el legendario Dr. Dre.

En un esfuerzo por neutralizar estas nefastas acciones, las cosas se tuercen y se crea una versión híbrida e impía de Eminem.

Dr. Dre no se ve muy contento con los resultados y se apresura a dejar que el Shady híbrido continúe por su cuenta... hasta que un extraño errante se une y toma el timón.

Dirigido por el veterano colaborador Rich Lee (Not Afraid, The Monster, Venom), el vídeo de Houdini rememora libremente vídeos clásicos de Eminem como Without Me de Joseph Khan y Real Slim Shady de Phillip Atwell.

Houdini está repleto de cameos como Dr. Dre, Pete Davidson, Snoop Dogg, 50 Cent, Jimmy Iovine, Grip, Westside Boogie, Denaun Porter, Royce 5’ 9”, Paul Rosenberg, The Alchemist, EZ Mil, Ryan Keely, Samantha Mack y el cómico Shane Gillis.

La Inteligencia Artificial generativa utilizada en el vídeo fue creada por Metaphysic, con Jo Plaete y Chris Ume supervisando la producción.

The Death of Slim Shady (Coup De Grâce) será el primer álbum de Eminem desde Music to Be Murdered By de 2020, que no solo encabezó el Billboard 200, sino que también fue el décimo del artista en hacerlo.