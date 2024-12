Emiliano Aguilar aplaude canción de Cazzu

Emiliano Aguilar, el hermano mayor de Ángela Aguilar, aplaudió la nueva canción "La cueva" que lanzó la cantante Cazzu y en la que habla de su sentir tras separarse de Christian Nodal, padre de su hija Inti, Emiliano dejó, una vez más en claro, que admira a la trapera y no quita el dedo del renglón para que en algún momento colaboren juntos.

Emiliano no es cercano a su padre Pepe Aguilar ni a sus hermanos Leonardo ni Ángela, dice que no es que estén peleados, pero cada quién ha jalado por su lado, su papá no conoce en persona aún a su hija, quien también se llama Ángela y se parece mucho a su hermana.

Emiliano, a diferencia de sus hermanos, no tomó el camino del regional mexicano, sino que le está apostando al hip hop, ha lanzado temas musicales y se enorgullece al decir que lo poco o mucho que ha logrado ha sido sin ayuda de nadie, sólo de sí mismo.

Emiliano Aguilar, fan de Cazzu

Emiliano, quien dice no conocer ni ser cercano a su cuñado Christian Nodal, de nueva cuenta mostró su admiración por la trapera Cazzu, pues en su publicación en Instagram sobre el video de "La cueva", Emiliano escribió:

"Algo bien", junto a tres emoticones de fuego.

Su comentario desató la locura de los cibernuatas, muchos lo felicitaron por estar del lado de Cazzu, e indirectamente no apoyar a su hermana Ángela.

"@emiliano_aguilar.t amamos que apoyes a Cazzu", se lee entre los comentarios a favor de Emiliano, quien respondió reiterando su disponibilidad con Cazzu.

"@chavarriazeles_ siempre,todo con respeto aquí ando a la orden", escribió el hijo que Pepe Aguilar tuvo con Carmen Treviño.