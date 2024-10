Elton John revela problemas de salud

Elton John ha pasado meses complicados, su estado de salud no es el mejor, entre que ha perdido varias partes de su cuerpo y sufrió una infección ocular grave, aunque a pesar de ello se siente afortunado de estar vivo y feliz junto a su esposo e hijos.

El cantante fue visto recientemente junto a su marido David Furnish en el Festival Internacional de cine de Toronto, ahí lució radiante y feliz; sin embargo, confesó que pasa por un momento complicado y reconoce: "No queda mucho de mí".

Elton, en entrevista con "Vanity Fair Italia" detalló que ha tenido varias intervenciones por las que ya no tiene varios órganos.

"Para ser sincero, no queda mucho de mí. Ya no tengo amígdalas, adenoides ni apéndice. No tengo próstata. No tengo cadera derecha, ni rodilla izquierda, ni rodilla derecha. De hecho, lo único que me queda es la cadera izquierda", dijo.

A inicios de septiembre, el artista británico compartió que se estaba recuperando de una infección ocular grave sufrida en verano, la cual le había dejado la "vista limitada en un ojo", aunque anticipó que podría recuperarla de nuevo a medida que pase el tiempo.

"Estoy curándome, pero es un proceso extremadamente lento y llevará un tiempo que la vista vuelva al ojo impactado", dijo.

"He estado pasando en calma el verano convaleciente en casa, y me siento positivo respecto el progreso que he hecho en mi curación y mi recuperación hasta ahora", agregó en aquel momento el autor de Your Song, quien recibió comentarios de celebridades deseándole que se mejore, así como cariño de sus fans.

En agosto de 2023 sufrió una caída en su casa del sur de Francia por la que tuvo que ser ingresado al hospital, anteriormente tuvo una caída más estrepitosa en 2021 que conllevó a una cirugía.