Élite lanza avance de su temporada final y surge pista del posible regreso de Lucrecia Montesinos

Fue un 5 de octubre del 2018 cuando llegó al gigante del “streaming” Netflix, una serie que marcó a toda una generación de adolescentes y jóvenes, Élite, un drama español protagonizado por prácticamente desconocidos a excepción de algunos rostros familiares como la actriz y cantante mexicana Danna Paola y los actores Jaime Lorente y Miguel Herrán, quienes un año antes habían alcanzado la fama mundial gracias a la primera temporada de La Casa de Papel.

Nadie esperaba que esta serie con tintes de melodrama y crimen, una mezcla entre Gossip Girl y How to Get Away With Murder, se convertiría en su momento en la serie más vista de Netflix en español.

El impacto de Élite provocó que sus protagonistas Maria Pedraza, Miguel Bernardeau, Itzan Escamilla, Álvaro Rico, Arón Piper, Mina El Hammani, Omar Ayuso, Claudia Salas, Jorge López, Georgina Amorós y Ester Expósito, así como los ya mencionados Danna Paola, Jaime Lorente y Miguel Herrán, se convirtieran en estrellas de talla internacional.

Tal fue la fama que alcanzaron, que comenzaron a sobrarles las ofertas trabajo, por lo que cuando llegó la tercera temporada, las estrellas principales, Danna, Ester y Mina, decidieron salirse del programa, por un lado, Danna se dedicó al cien por ciento a la música, Ester se enfocó a otros proyectos de televisión y cine; mientras que Mina también fue protagonista de otros proyectos actorales.

Desde entonces, la serie fue quedándose sin su elenco original, quedando solamente Omar Ayuso, pero la serie tomó un rumbo distinto; al proyecto se unieron actores como Valentina Zenere, Ander Puig, André Lamoglia, Adam Nourou e incluso la cantante brasileña Anitta.

Aunque la popularidad del show ha bajado, pues muchos fans aseguran que la serie debió terminar en su tercera temporada, la realidad es que sigue siendo uno de los shows más vistos de Netflix.

Sin embargo, este miércoles ha sido revelado al avance la octava y última temporada, el cual muestra el regreso de Mina El Hammani como el personaje de Nadia Shanaa, ahora ya como una adulta después de haberse ido a estudiar al extranjero.

Las escenas muestras a Nadia caminando por el colegio Las Encinas, de fondo se pueden escuchar las voces de sus excompañeros de clase con los que vivió momentos intensos.

¿Regresa Danna Paola como Lucrecia Montesinos?

Aunque de manera oficial solo ha sido confirmada la presencia del personaje de Mina, la realidad es que existen muchos rumores sobre cameos o apariciones especiales de exestrellas de esta serie.

Se ha hablado sobre apariciones de Ester Expósito e incluso de Miguel Bernardeau, de hecho hace poco ocurrió un encuentro de varios miembros originales del elenco, situación que incrementó los rumores.

Sin embargo, la aparición más esperada por millones es la de Danna Paola como Lucrecia Montesinos, personaje que marcó a esta ficción, pues era una especie de antiheroína que encantó con sus frases icónicas y escenas en las que le hacía la vida imposible a sus compañeras.

Aunque Danna abandonó por completo la actuación desde hace años, siendo Élite su último proyecto, la artista de 28 años de edad ha dado una pista que ha incrementado los rumores de que podríamos ver la presencia de Lucrecia en la última temporada de esta serie.

Lo que hizo Danna es muy simple, aunque es una gran esperanza para los fans, ya que la intérprete de éxitos como Oye Pablo y Mala Fama compartió en su cuenta de Instagram el avance oficial de Netflix de la octava entrega de Élite, y aunque no agregó ningún comentario, solo añadió un emoji de un corazón con vendas, esta acción de la princesa del pop latino ha despertado las especulaciones de parte de los fans.

¿Cuándo se estrena la última temporada de Élite?

A pesar de la expectativa que gira en torno al final de Élite, Netflix no ha confirmado una fecha de estreno, aunque podría ocurrir durante el otoño de este 2024 o inclusive antes.