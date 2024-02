Élite del atletismo formarán parte de la carrera 21K y 5K de El Siglo

Corredores de primer nivel, están confirmados para tomar parte en la carrera atlética 21K y 5K organizada por El Siglo de Torreón, a celebrarse el próximo domingo 11 de febrero, a partir de las 7:00 horas, en un circuito callejero, por la Zona Centro de esta ciudad.

JUVENTUD PROMISORIA

En la emisión semanal del programa META a Fondo, transmitido ayer mediante la plataforma digital Siglo TV, el juvenil Jared Rivera confirmó su participación en la prueba de 5 kilómetros, por lo que de inmediato se convirtió en el rival a vencer, dado el dominio que ha mostrado en las competencias locales, regionales e incluso nacionales, durante los meses recientes. "Estoy muy contento de poder participar por primera vez en la carrera 5K de El Siglo, sabemos que es una competencia muy bien organizada y medida, así que estoy seguro de que nos la vamos a pasar muy bien y se van a registrar excelentes tiempos", afirmó el joven de 19 años de edad, quien estuvo como invitado en el estudio, junto al popular "Pollo" Omar Cevallos, quien regresa al Medio Maratón de El Siglo como animador, para ponerle su peculiar "pimienta" y sentido del humor, que ha encantado a los corredores laguneros y foráneos.

MARATONISTA OLÍMPICO

Durante el programa, surgió una grata sorpresa compartida por Cevallos, quien adelantó la presencia de un invitado especial y vía telefónica, desde la Ciudad de México, se contactó el atleta lagunero Juan Joel Pacheco, quien confirmó su participación en la carrera de 21K. "Estoy entrenando muy bien, me siento fuerte, preparándome para el Maratón Lala, este domingo me tocaba hacer distancia de 20 kilómetros, así que le pedí permiso a mi entrenador de viajar a Torreón para hacer ese 21, él aceptó y encantado voy a ir a competir, será mi primera vez corriendo esa carrera, pero he recibido muy buenos comentarios de la organización, del ambiente, así que el sábado, primero Dios, llego temprano a Torreón, para recoger mi kit, y el domingo a correr, con mucho gusto", compartió el medallista de bronce en Juegos Panamericanos.

La presencia de estos dos corredores laguneros de nivel élite, le da al evento atlético un realce considerable, pues permitirá a los espectadores laguneros, observar una competencia de primer nivel, a la altura de las máximas pruebas nacionales. "Jared es un corredor con mucho talento, ha hecho mejores tiempos de los que yo hice cuando tenía su edad. He seguido su trayectoria, los excelentes papeles que hizo hace poco en Zacatecas y en Torreón, donde el domingo pasado ganó la 5K de la Constitución. Espero que siga entrenando fuerte, que siga siendo tan dedicado, que pronto lo veamos entrenando acá en México, en Toluca, en Zacatecas, para ser todavía mejor", confió Pacheco, quien formó parte del Maratón Olímpico de Tokio 2020 y apunta a clasificarse a los Olímpicos de París 2024, para lo que tiene en la mira competir en el próximo Maratón de Hamburgo, Alemania.

INVITAN A CORRER

Ambos talentosos corredores laguneros, estarán en las líneas de salida el próximo domingo 11 de febrero; Juan Joel saldrá a las 7:00 horas con la totalidad de los atletas de 21K, mientras que Jared iniciará su recorrido a las 8:30 horas, junto a todos los corredores de 5K. Las inscripciones para ambas distancias siguen disponibles en el Club de Corredores del Bosque Venustiano Carranza con el popular "Yayo", además de la página web de chronosport y en todas las sucursales de El Siglo de Torreón, así como en la oficina matriz, ubicada sobre avenida Matamoros y calle Manuel Acuña, en la Zona Centro de la ciudad, desde donde saldrán ambas distancias.