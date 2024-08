Elije el diseño de escaleras adecuado

Las escaleras de interiores no solo son elementos funcionales que conectan diferentes niveles de una casa, sino que también pueden ser piezas arquitectónicas y decorativas que realzan el diseño de cualquier hogar. Diseñar las mejores escaleras de interiores requiere una combinación de funcionalidad, seguridad y estética. Acá te presentamos algunos consejos y tendencias de arquitecturasimple.com, para crear escaleras que sean tanto prácticas como visualmente atractivas.

Después de tanto avance tecnológico y tiempo transcurrido, el sistema más práctico y económico para salvar un desnivel pronunciado siguen siendo las escaleras. Estamos tan acostumbrados a ver escaleras interiores en cualquier hogar, que en general, no nos suele preocupar cómo hacer una, sino más bien el hecho de decidir sobre su estilo o su apariencia. Sin embargo, desconocemos que hay un sinnúmero de cuestiones que deberemos tener en cuenta para que no nos condenemos a sufrir el uso de la escalera.

El primer paso en el diseño de escaleras es evaluar el espacio disponible. El área que tienes determinará el tipo de escalera que puedes instalar. Las escaleras rectas requieren más espacio lineal, mientras que las escaleras en forma de L, en espiral o caracol pueden adaptarse mejor a espacios reducidos. Repasemos 4 consejos sobre cómo diseñar escaleras para interiores con criterios lógicos:

- Escaleras cercanas al ingreso principal: Una buena ubicación es en el recibidor o hall de entrada, para minimizar los recorridos sin invadir otros ambientes.

- Escaleras dentro de un ambiente: Si la escalera forma parte de un local (sala de estar o comedor), habría que tratar que su presencia no dificulte su uso. No debería achicar los espacios o limitar la comodidad de circulación. Se sugiere ubicar la escalera en un espacio lateral al ambiente, de tal manera que no entorpezca su uso.

- Hacia dónde nos dirige la escalera: Si estamos comunicando la planta baja con los dormitorios de planta alta, la escalera debería "llegar" a un espacio donde confluyan dichos ambientes. No es recomendable que genere pasillos o recorridos largos y poco funcionales. Si la estrategia es bajar la cantidad de metros cubiertos, este es un punto muy importante para tener en cuenta. Las circulaciones suman mucha superficie y engrosan los costos.

- Aprovechar el espacio bajo la escalera: Las escaleras interiores ocupan mucho espacio, y en muchos casos inutilizan el área bajo las mismas. No estaría de más tener este aspecto en cuenta para aprovechar ese sector con algún uso; desde un escritorio hasta un baño.

Obviamente, la disponibilidad de espacio será el principal condicionante de las medidas de una escalera. La "comodidad" es una medida intangible compuesta por muchos factores: el ancho, la cantidad de escalones, la forma de la escalera, la pendiente, el material de los escalones, el tipo de barandas, etc.

Si hablamos de escaleras principales, no hay que perder de vista que subirlas será una acción que deberemos llevar a cabo a diario. Asignar un ancho de escalera reducido en un proyecto desde cero es condicionar la comodidad para usarla por el resto de tus días. En líneas generales, el ancho de una escalera interior promedio no debería medir nunca menos de 85 cm. Situaciones cotidianas como bajar o subir cargando algo en los brazos o encontrarnos con otra persona circulando en sentido contrario hacen necesario un ancho de escalera generoso.

Las escaleras de interior son para toda la vida, por eso, es recomendable un ancho no menor de 1.00 m. Esas medidas mínimas te aseguran una escalera que contemple todos los usos mencionados. Recuerda que 10 o 20 cm extras no cambiarán ni el presupuesto de la escalera ni el costo de la construcción de una casa.

En virtud de esto, la fórmula mágica a respetar en la medida de escalones para una escalera que se precie de ser cómoda es: 2C + H = 63 o 64 cm. Esta fórmula para medida de escalones es aplicable desde la escalinata de una plaza pública hasta una escalera marinera doméstica.

A veces la lucha contra los metros cuadrados hace que tomemos medidas extremas. Si esa es tu situación y necesitas hacer una escalera en poco espacio, no te desesperes qué hay distintas soluciones.

OPTAR POR ESCALERAS EN ESPIRAL PARA MINIMIZAR ESPACIOS

Una de las características que suelen compartir la mayoría de escaleras en espiral es que presentan medidas de escalones con diferencias según la ubicación dentro del mismo escalón. Es decir, un mismo escalón tiene mayor ancho en el extremo exterior y menor medida a medida que nos acercamos a la parte central de la escalera. Esta diferencia de medidas dentro del mismo escalón hace que uno deba optar por subir y bajar por el extremo exterior de los mismos y que generalmente sean menos cómodas que las escaleras de tramo recto.

ESCALERAS DE UN SOLO TRAMO

Si no quieres tener escaleras en espiral, otra opción puede ser optar por escaleras de un solo tramo sin descansos intermedios. Esto ayuda a minimizar el espacio necesario, aunque puede aumentar la pendiente y hacerla un poco más incómoda.

Para cerrar el tema, no podemos olvidarnos de la seguridad y estética que deben tener todas las escaleras de interior. La presencia de barandas y pasamanos es fundamental no sólo desde el punto de vista de la protección, sino también por los detalles que pueden aportarle a la estética general de la escalera y del ambiente donde se ubica.

El diseño de las barandas y pasamanos puede variar enormemente dependiendo del estilo de la vivienda y las preferencias personales. Desde las tradicionales de madera hasta las modernas de vidrio y metal, las opciones son infinitas. Lo importante es que sean seguras y se integren armoniosamente con el resto del diseño interior.

Diseñar las mejores escaleras de interiores es un proceso que requiere consideración y creatividad. Al combinar funcionalidad, seguridad y estilo, puedes crear una pieza arquitectónica que no solo conecte los diferentes niveles de tu hogar, sino que también mejore su diseño general.