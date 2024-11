Elecciones EUA 2024 ¿De cuánto es la fortuna de Kamala Harris?

Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, cuenta con un patrimonio neto estimado en $8 millones de dólares a noviembre de 2024. Este monto refleja una combinación de ingresos como funcionaria pública y activos en conjunto con su esposo, Douglas Emhoff, un abogado con experiencia en la industria del entretenimiento. Los ingresos de Harris provienen principalmente de su salario de vicepresidenta, que supera los $200,000 anuales, así como de regalías de sus libros, entre ellos The Truths We Hold y Superheroes Are Everywhere.

Además, Harris y Emhoff han acumulado activos en planes de jubilación e inversiones en fondos indexados, una estrategia de bajo riesgo que muestra un enfoque financiero conservador. Entre sus principales bienes, destacan también propiedades inmobiliarias, como su residencia en Los Ángeles, valorada en aproximadamente $4 millones de dólares​

El crecimiento de su patrimonio ha sido paulatino y se ha visto influenciado tanto por su trayectoria política como por la estabilidad profesional de Emhoff. Esta cifra coloca a Harris en una posición financiera relativamente sólida, lo cual es común entre políticos de alto perfil en Estados Unidos, quienes frecuentemente cuentan con una mezcla de ingresos gubernamentales y empresariales.